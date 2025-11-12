Kostbares Erbstück? Fälschung! "Bares für Rares" endet für Mutter-Tochter-Duo mit einem Schock Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julian Bachmann Aus diesem Grund kann Horst Lichter keine Händlerkarte übergeben. Bild: ZDF / Frank Hempel

Große Erwartung, noch größere Ernüchterung: Mit einer auffälligen Glasvase im Gepäck wollten Thyra Lynn Goldammer und Britta bei "Bares für Rares" für Aufsehen sorgen. Ihrem Besuch setzt Moderator Horst Lichter jedoch vorzeitig ein Ende.

Experten-Check liefert unerwartetes Ergebnis So hatten sich die beiden ihren Auftritt bei "Bares für Rares" ganz sicher nicht vorgestellt. Thyra Lynn Goldammer und ihre Mutter Britta betreten das "Bares für Rares"-Studio mit einem Erbstück aus Familienbesitz - und mit großen Hoffnungen. Die Vase soll vom französischen Kunsthandwerker Émile Gallé (1846-1904) stammen. Da das schwere Stück jedoch weder dem Stil der Hamburgerinnen entspricht noch in ihrem Haus Verwendung findet, möchten sie das klobige Gefäß loswerden.

Meine Oma hat immer gesagt, sie ist etwas ganz Besonderes. Die Verkäuferin vor ihrem Auftritt

Experte Colmar-Schulte-Goltz widerspricht dem. Anhand mehrerer Details erkennt der 52-Jährige, dass die Vase nicht ganz so außergewöhnlich ist wie erhofft.

Horst Lichter macht kurzen Prozess Auch wenn die Glasvase, die mehrfach mit anderen Farben aufgeschmolzen wurde, auf eine Herstellung um 1900 hindeutet, kann sie den Experten nicht täuschen. Selbst Horst Lichter bemerkt sofort, dass etwas nicht stimme.

Die ist aber schwer. Das ist ein Oschimann! Horst Lichter

Kein gutes Zeichen. Zudem erkennt Experte Colmar-Schulte-Goltz, dass die Darstellung der Blätter auf der Vase unsauber wirkt, der Farbverlauf zu flach ist, und die scharfen Kanten nicht zu einem Original-Gallé passen. All diese Mängel lassen nur einen Schluss zu:

Es ist eine Fälschung. Horst Lichter

Die Machart der Vase deutet auf eine Herstellung aus den 1980er-Jahren hin. Damit handelt es sich schlichtweg nicht um eine rare Antiquität, weshalb Horst Lichter seinen Gäst:innen die Händlerkarte verweigern muss. Für Thyra Lynn Goldammer und Mutter Britta ein ernüchterndes Ergebnis. Wahre Schmuckstücke gibt es dennoch in jeder Folge zu bestaunen. "Bares für Rares" läuft von montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Zeitgleich ist die Show im Livestream auf Joyn verfügbar.