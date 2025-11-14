Hacker entlarvt! "Wir wurden gehackt": Horst Lichter klärt über Cyberangriff auf "Bares für Rares"-Account auf Aktualisiert: Vor 32 Minuten von Peter Falan P. Machen sich Kriminelle am "Bares für Rares"-Account zu schaffen oder ist alles banane? Bild: ZDF und Frank W. Hempel, stock.adobe.com

Kein Profilbild, eine Banane, Horst Lichter mit überdimensionalem Kopf: Solche Posts gingen in den vergangenen Tagen auf dem "Bares für Rares"-Accounts online. Nun wurde der Täter von Horst Lichter entlarvt.

+++ Update, 14. November 2025 +++ Nun gibt es das versprochene zeitnahe Update des Instagram-Accounts von "Bares für Rares". In dem frisch veröffentlichten Video erklärt Horst Lichter höchstpersönlich, was hinter dem ganzen Instagram-Wirbel steckt. Gleich zu Beginn macht er deutlich: "Ja, wir wurden gehackt." Und noch überraschender: "Es war eine Person aus unserem eigenen Team." Wenig später stellt er klar, dass es sich beim Täter um den Praktikanten handelt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Weil dieser zuvor aber die Zugangsdaten geändert hatte, kam das "Bares für Rares"-Team ohne seine Hilfe nicht mehr in den Account. Also mussten sie seiner ungewöhnlichen Forderung nachkommen: Horst Lichter soll auf Twitch mit einem bekannten Streamer live gehen. Wer das ist, wird aber noch nicht verraten.

+++ Update, 14. November 2025 +++

Hacker-Angriff oder PR-Gag? Nach Tagen voller chaotischer und verwirrender Posts wie Horst Lichter KI-Videos oder Krypto-Werbung, hat das ZDF nun ein erstes Lebenszeichen abgegeben. Im neuesten "baresfuerrarres"-Post heißt es:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Mit den wilden Bildern und Videos, die viele für einen Hacker-Streich hielten, sollte also erst einmal Schluss sein. Das Erstaunliche: Nicht alle Fans zeigen sich davon begeistert. In den Kommentaren heißt es unter anderem: "Das war peak content, gebt ihn zurück". Ein weiterer User meint: "Völlig neues Level von social media", während ein anderer über den Krypto-Post scherzt: "Was wird aus dem Coin? Hab da 200.000 Euro reininvestiert." Ob hinter dem ganzen Durcheinander nun tatsächlich ein Hacker-Angriff steckt oder doch nur ein sehr ambitionierter PR-Gag bleibt ungewiss.

"Bares für Rares" sorgt mit seltsamem Online-Auftritt für Verwirrung Üblicherweise können User:innen auf dem TikTok- und Instagram-Account Highlight-Momente aus der Sendung oder witzige Memes bewundern. Heute jedoch sorgen ein Profilbild mit grauem Avatar und einem Haar daneben, sowie drei Posts vom 10. November 2025 für reinste Verwirrung.

Um 10 Uhr vormittags hat der @baresfuerraes-Account ein Reel veröffentlicht, auf dem prominent die Worte "zdf ist gekocht. hab logins für kanal. ab heute weht hier ein anderer wind" in Kleinbuchstaben geschrieben stehen - im Hintergrund hört man das Ticken einer Uhr.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Eine Stunde später wurde dann eine Bilderreihe hochgeladen. Darauf sind unter anderem eine Banane mit den eingeritzten Worten "YURR", eine verschmutzte Kaffeetasse, "geheime" "Bares für Rares"-Set-Bilder und Horst Lichter mit einem riesigen Kopf zu sehen. Im Hintergrund hört man eine Stimme sagen: "Ach du schei*e! was ist denn hier passiert?"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Um 14 Uhr folgte der dritte kryptische oder besser gesagt, Krypto-Post. Nach der Frage "Inflation hittet dich hart?" wird eine rotierende Goldmünze gezeigt, mit niemand geringerem als Horst Lichter darauf. Investieren sollen Nutzer:innen in www.waswirdcoin.com (Nutzung des Links auf eigenes Risiko). Auf der Webseite ist ebenfalls prominent die rotierende Goldmünze zu sehen. Was hat es damit wohl auf sich? Könnte es sich dabei um die nächste Betrugsmasche handeln, der Peter Giesel in der nächsten Staffel "Achtung Abzocke" den Grund geht?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So reagieren die Fans auf die ungewöhnlichen Postings "Ist das Promo oder hat jemand wirklich 'Bares für Rares' gehackt", fragt eine Instagram-Nutzerin. Tatsächlich glauben die wenigsten Leute an einen Hacking-Angriff.

Überwiegend reagieren die Fans des Erfolgsformats auf die beiden Posts mit Humor. "Praktikant hat mal wieder das Handy gefunden", kommentiert ein User. Eine Kommentatorin zeigt sich begeistert: "Wen auch immer ihr neu in eurem Social-Media-Team habt - BITTE GEBT IHM NE GEHALTSERHÖHUNG. HAHAHAHA, ich liebe diesen Account." Bislang herrscht Unklarheit, ob es sich wirklich nur um eine Werbeaktion oder einen Scherz handelt. Ohne Bestätigung des ZDF besteht weiterhin der Chance, dass es sich bei den skurrilen Social-Media-Beiträgen um Hacker:innen oder "Internet-Trolle" handeln könnte. Werden die offiziellen Accounts zur Trödelshow je wieder zu ihrem gewohnten Muster zurückkehren? Die Aufklärung gibt es womöglich in den nächsten Sendungen. Neue Folgen "Bares für Rares" kannst du von montags bis freitags ab 15:05 Uhr im ZDF oder Joyn-Livestream kostenlos verfolgen.

Du suchst Trödel-Nachschub? "Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis" im Joyn-Stream schauen Die Doku-Soap begleitet die Familie Eppli bei ihrer Arbeit von Stuttgart bis Miami