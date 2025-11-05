Arabella Kiesbauers Schützlinge stecken voller Überraschungen bei "Bauer sucht Frau". Es wird gebaggert, gedichtet, an- und abgereist. Welche Hofdamen und Hofherren erobern die Herzen ihrer Auserwählten?

Gedichte & Gerichte Auf dem idyllischen Hof von Bergbauer Henry in Kärnten weht ein frischer Wind, der die Herzen höherschlagen lässt. Denn Nachzüglerin Vanessa aus Oberösterreich hat die Harmonie zwischen Henry und Sarah gehörig durcheinandergebracht. Während Vanessa und Henry die verlorenen Stunden in trauter Zweisamkeit nachholen, werkelt Ex-Favoritin Sarah fleißig in der Küche an einem vegetarischen Mahl, um um Henrys Gunst zu buhlen. Noch am selben Abend machen die drei die Nacht zum Tag und feiern bis in die frühen Morgenstunden. Am nächsten Morgen herrscht große Katerstimmung und ein unterschiedlicher Wissensstand bei allen. Wurden Küsse ausgetauscht? Und wenn ja, zwischen wem? Die Kärntnerin Sarah plant beim anstehenden Hoffest eine romantische Überraschung: Ein selbst verfasstes Gedicht soll Henrys Herz im Sturm erobern. Ob Sarah damit die Weichen stellen kann und Henrys Herz für sie entflammt?

Crash Crash Hurra Im malerischen Hausruckviertel wird es auf dem Hof von Jäger Fabian spannend, denn der lässt sich nicht in die Karten schauen. Bevor die erste Entscheidung ansteht, fordert Nadine ihr Einzeldate ein - und das bei den Fohlen. Zwischen den beiden scheint es gut zu harmonieren, und das nicht nur aufgrund ihrer Jogginghosen-Einigkeit (Fabians Meinung dazu: "Ein No-Go bei einer Frau ist mit einer Jogginghose fortzugehen"!). Die Ruhe währt nicht lange, denn Alice – ganz im Stil der 22. Staffel – crasht das Date. (Reminder: Selina hat Dominiks Date mit Elisabeth gecrasht). Natürlich fordert auch sie ein Einzeldate mit dem Objekt der Begierde. Und als wären das nicht genug Dates für einen Tag, steht danach noch ein kreatives Zeichen-Date mit der blonden Hofdame Daniela an. Die Konkurrenz ist groß, wer wird als Erstes gehen? Und wer wird Fabians Herz erobern?

Martina backt, während Violetta baggert Auf dem Hof von Franz in der Steiermark herrscht reges Treiben. Zwei Hofdamen haben ihr Quartier bereits bezogen, die letzten beiden reisen an. Unter den Anreisenden ist auch die aufgedrehte Violetta, die der gutmütige Ferkelzüchter höchstpersönlich mit dem Traktor abholt. "Noch nie im Leben bin ich mit so einem Gefährt gefahren!", jubelt Violetta, die von dem Empfang begeistert ist. Die gebürtige Lettin bringt ordentlich Pfeffer in die Runde und scheut auch nicht vor Körperkontakt zurück. Wie das bei Franz ankommt? Die vierte und letzte Hofdame, Martina, reist an und bringt statt Salz lieber Zucker mit, nämlich eine selbstgemachte Motivtorte. Damit ist die Damenrunde komplett und das Liebeswerben um Franz kann endlich beginnen!