Arabellas Bäuer:innen gehen aufs Ganze. Von der alles entscheidenden Frage bis hin zu freiwilligen und unfreiwilligen Abreisen: Wir zeigen euch heute alles, was auf Österreichs schönsten Bauernhöfen letzte Woche los war.

Fließender Alkohol und Vorwürfe "Dress to impress" hieß es beim großen Hoffest bei Fabian. Seine Nervosität als auch die seiner Hofdamen Dani und Nadine war fast durch den TV spürbar und schien mit dem ein oder anderen Schnaps hinuntergespült zu sein. Die ausgelassene Stimmung sollte aber nicht lange anhalten. Noch in derselben Nacht wurde Nadine mit Vorwürfen (von Fabians Bekannten) konfrontiert, sie würde es mit Fabian nicht ernst meinen. Hat hier etwa der Alkohol die Zungen gelöst? Aber auch Dani dürfte besondere Stimmungen wahrgenommen haben und packt kurzerhand ihre Koffer.

Die Frage der Fragen Vanessa und Henry zieht es auf die Almhütte, wo er ihr seine anderen Ladys vorstellt: seine Kühe! Die rustikale Hütte ohne Strom und fließendem Wasser mit Plumpsklo über die Weide, scheint zuerst abschreckend für Vanessa. Doch die erste gemeinsame Nacht war trotz aller Herausforderungen eine Gelungene. Umso mehr stellt Henry am nächsten Morgen die alles entscheidende Frage: "Willst du meine Freundin werden?" Was Vanessa wohl geantwortet hat? Gibt es für die beiden ein Happy End auf der Alm?

Hofdamen-Gate Die Hofdamen trauen ihren Augen kaum: Hat Bauer Manuel den kunstvollen Schwan am Bett wirklich selbst gefaltet, oder war das doch seine Mutter? Der Bauer hat sogar noch eine Überraschung parat: Eine vierte Hofdame wird das Anwärterteam verstärken. Beim Abendessen stellt Manuel sofort klar: Seine Zukünftige muss tanzen können, sonst kann sie niemals seine Angetraute werden.

Liebesstart im Ötztal Der sympathische Landwirt mit der lockigen Mähne hat seine Gästezimmer in wahre Wohlfühloasen verwandelt. Luigi hofft, dass sich hier schon bald die ein oder andere Romantik entwickelt. Und der Hofdamenauftakt könnte kaum besser sein: Gleich bei der Ankunft der ersten Hofdame lässt er sich etwas Besonderes einfallen. Statt steifem Kaffee und Kuchen überrascht er sie mit einem romantischen Picknick im duftenden Heu. Ob hier schon die ersten Funken sprühen?

Badeschlapfen-Rennen in der Südsteiermark Die taffe Bäuerin nimmt ihre Bewerber noch genau unter die Lupe. Auch ihr Vater mischt mit, denn handwerkliches Geschick ist am Hof immer gefragt. Beim Aufbau eines neuen Gestells für die Weinreben, müssen die Jungs zeigen, was sie draufhaben. Danach überrascht Moritz Lisa mit einem "Badeschlapfen-Test". Ein Rennen soll zeigen, ob sie auf einer Wellenlänge sind. Auch stehen intensive Einzeldates und eine Entscheidung an. Für Paul hat es schlussendlich leider nicht gereicht, er muss den Hof verlassen.