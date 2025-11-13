Staffel 4 auf Joyn
"Das große Promi-Büßen" 2025 heute: Wer ist dabei? Diese zehn Stars stellen sich
Aktualisiert:von Lena Maier
Reality-Egos im Check: Zehn Stars stellen sich seit dem 23. Oktober Olivia Jones in der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen". Zum ersten Mal entscheiden die Zuschauer:innen in der Joyn-App, wer das #PromiBüßen gewinnt.
Start von "Das große Promi-Büßen" 2025
"Es ist wieder Zeit, Promi-Egos auf Entzug zu setzen", verkündet Deutschlands bekannteste Drag Queen Olivia Jones zum Start der vierten Staffel von "Das große Promi-Büßen". Dafür hat sie zehn schwarze Reality-Schafe zusammengetrieben und gibt ihnen die Chance, im Büßen Reue zu zeigen. Am 30. Oktober lädt ProSieben dann zum #PromiBüßen-Binge-Watching der ersten vier Folgen ab 20:15 Uhr ein.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Das sind die diesjährigen Kandidat:innen der vierten "Das große Promi-Büßen"-Staffel
Taktieren und die Konkurrenz abdrängen: So hat sich Serkan Yavuz bisher einen Namen gemacht. Dazu kommt ein dramatischer Untreue-Skandal. Aber kann sich der Meister des windigen Strategiespiels nochmal aus der Affäre ziehen und das #PromiBüßen mit weißer Weste und dem Preisgeld verlassen?
Mit dabei ist Serkans Bestbekannte Emma Fernlund, die schon bei "The Power" für "sommerliche Ausraster" sorgte: "Wenn jemand meine Persönlichkeit angreift, da bin ich sofort auf Abwehrhaltung."
Auch Jörg Dahlmann zieht ins Camp. Der Fußballkommentator wurde unehrenhaft vor die Himmelstür gesetzt. Mit ihm startet Musikerin Edith Stehfest in ihre zweite Reality-Halbzeit. Reichen sich die beiden Ex-Dschungelcamper reumütig die Hand oder pfeifen sie direkt die Verlängerung an? Edith behauptet jedenfalls felsenfest:
Ich, durch meine Perspektive, hab nicht das Gefühl, dass ich was büßen muss.
"Ich bin beim großen #PromiBüßen dabei, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen sehr eskaliert bin", gesteht Rafi Rachek. Ob im Camp der alte Partnerschafts-Zwist mit Theresia Fischer wieder hochkocht? Die ehemalige GNTM-Kandidatin gibt sich selbstbewusst: "Ich glaube, von der Spezies wie mir, bei uns Reality-Stars, gibt es nicht viele."
Rafi Rachek bei "Promi Big Brother" 2021
Mit spitzer Zunge und klarer Kante zieht auch Linda Braunberger ins "Promi-Büßen"-Camp: "Wenn mir einer dumm kommt, bin ich der Meister in Provokation."
Reality-Persönlichkeit Bellydah geht mit offenem Visier ins Camp: Sie spricht von sich selbst als "Mega-Red-Flag". Kann sie die Farbe in Grün verwandeln?
Belly bei "Match my Ex"
Reality-Newcomerin Vanessa Brahimi will sich Olivia Jones' "Runde der Schande" stellen. "Zu polarisieren ist für mich voll normal", sagt sie, doch wie ehrlich geht sie mit ihren Fehltritten ins Gericht?
Für Drama sorgt auch Diogo Sangre. Ob auf der Reality-Bühne oder im echten Boxring, der Kampfgeist gehört zu seinem Markenzeichen. Knockout oder Meister-Büßer?
Die vierte Staffel von "Das große Promi-Büßen" ist am Donnerstag, 23. Oktober, kostenfrei auf Joyn gestartet. Am 30. Oktober lädt ProSieben dann zum Binge-Watching der ersten vier Folgen ab 20:15 Uhr ein. Hier findest du alle Infos zum Staffelstart und den Sendezeiten.
