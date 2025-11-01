Voting-Ergebnisse "Das große Promi-Büßen": Handelt Serkan Yavuz im Tabak-Streit egoistisch? So lief die Abstimmung! Aktualisiert: 09:25 Uhr von Lena Maier Serkan weigert sich, sein Hab und Gut für Tabak zu opfern. Bild: Joyn

Ruhig bleiben oder durchdrehen? Beim großen Kofferspiel in Folge 1 von "Das große Promi-Büßen" eskaliert das Chaos, bevor es richtig losgeht. Edith schweigt, als es um die Reihenfolge geht. Später soll Serkan sein Hab und Gut für Tabak opfern. Korrekt? Joyn-User haben ein klares Urteil gefällt!

Chaos beim Kofferspiel: Wer spielt klug, wer geht leer aus? Fünf Minuten, zehn Promis, ein Berg voller Koffer und Luxusartikel: das Kofferspiel ist zurück! Auch in Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" heißt es wieder: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auf den Koffern stapeln sich Fellbetten, Tabak und Klopapier, während die Stars panisch versuchen, ihre persönlichen Schätze zu retten. Serkan Yavuz stellt sich dabei besonders clever an: Schon vor dem Spiel packte er sein gesamtes Hab und Gut in Plastiksäcke und verstaute sie im Koffer. Ergebnis: Er ist der Erste, der alles griffbereit hat und die anderen staunen nicht schlecht.

Edith bleibt still: Taktik oder einfach Harmonie pur? Noch bevor das Kofferspiel startet, kracht’s schon bei der Reihenfolge: Wer darf zuerst loslaufen? Die Promis diskutieren lautstark. Jeder will den besten Startplatz. Nur eine hält sich raus: Edith Stehfest. Kein Kommentar, kein Einmischen, einfach Stille. War das clever oder konfliktscheu? 63,78 Prozent der Stimmen fanden Ediths Verhalten "schlau, weil sie sich nach vorn mogeln wollte".

36,22 Prozent der Stimmen sind der Meinung, es war "verständlich, weil sie kein Drama wollte". Damit sehen die Zuschauer:innen Ediths Ruhe als cleveren Schachzug, nicht als Friedensmission.

Der Tabak-Deal: "Warum soll ich was abgeben? Ich rauche doch gar nicht!" Kaum war das Kofferspiel vorbei, sorgt ein mysteriöser Anruf über das Camp-Telefon für den nächsten Aufreger: Die Promis bekommen ein Angebot: Wenn zwei Kandidat:innen ihr Hab und Gut abgeben, dürfen sie sich alle über Tabak freuen. Die Gruppe ist sich schnell einig, wen sie opfern wollen: Serkan! Doch der stellt klar: "Nee, sicher nicht. Ich rauche auch nicht." Ein Satz, der für Diskussionen sorgt und auch in der App heiß debattiert wurde. 79,44 Prozent der Stimmen in der Joyn App gaben Serkan recht: "Nein, das sehe ich nicht ein."

Nur 20,56 Prozent fanden: "Ja, gleiches Recht für alle." Die Fans sehen es also genauso wie Serkan: Wer nicht raucht, muss auch nichts opfern. Fair enough!

