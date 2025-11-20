Nur ein Star kann gewinnen
Drama bei "Das große Promi-Büßen": Kandidatin steigt in Folge 7 freiwillig aus!
Aktualisiert:von Lena Maier
In der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen" bleibt kein Konflikt ungelöst: Nach heftigem Drama hat Linda die Show freiwillig verlassen. Hier erfährst du, wer noch dabei ist - und wer schon raus musste.
Wer ist noch dabei?
Folgende Promis kämpfen weiterhin im Camp um den Sieg:
Wer ist raus?
Bisher musste nur eine Teilnehmerin das Camp verlassen:
Linda Braunberger hat die Show verlassen, nachdem der Streit mit Bellydah eskaliert war. Die Situation war für Linda emotional zu belastend. Ihre Mitstreiter:innen reagierten überrascht, konnten sie jedoch nicht umstimmen. Den genauen Ablauf und die Hintergründe zu Lindas freiwilligem Ausstieg kannst du hier nachlesen.
Wie es mit den anderen Promis im Camp weitergeht, siehst du immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
