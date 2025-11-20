Verkündung auf Instagram Er mischt "Das große Promi-Büßen" auf: Hat Diogo Sangre sich verlobt? Veröffentlicht: Vor 55 Minuten von Lars-Ole Grap Fans rätseln über den Beziehungsstatus des Reality-TV-Stars Diogo Sangre. Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Hat Diogo Sangre wirklich den nächsten großen Schritt gewagt? Der 31-jährige sorgt aktuell mit Liebes-News aus dem Bali-Urlaub für Aufsehen.

Hat sich Diogo Sangre wirklich verlobt? Liebes-Post mit Leoni Baltz sorgt für Spekulationen In seiner Instagram-Story postete er ein Bild, auf dem er die Hand von Influencerin Leoni Baltz hält. Auffällig: Beide tragen zueinander passende Ringe. Dazu schrieb Diogo knapp: "Verlobt". Leoni teilte das Bild ebenfalls in ihrer Instagram-Story mit ihrer Community - und fügte auch noch ein rotes Herz hinzu. Leoni trat ebenfalls schon in verschiedenen TV-Formaten auf und ist auch auf Social Media aktiv. Die beiden verbringen derzeit im Urlaub auf Bali offenbar viel Zeit miteinander: Roller-Fahrten im Sonnenuntergang, gemeinsames Essen und jede Menge gemeinsame Schnappschüsse aus dem Urlaubsparadies lassen die Fans spekulieren, ob die beiden wirklich verlobt sein könnten. Schließlich war der TV-Casanova bisher nicht für konstante Beziehungen bekannt.

"Das große Promi-Büßen": Diogo Sangre zeigt sich von seiner charmanten Seite Die Liebes-News kommen auf jeden Fall zu einem guten Zeitpunkt. Denn Diogo ist derzeit in der ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen" zu sehen, in der er mit seiner lockeren Art und einem offensichtlichen Flirt mit Mitstreiterin Vanessa Brahimi für Getuschel sorgt. Denn schon zu Beginn der vierten Staffel zeigt sich: Diogo Sangre ist ein echter Herzensbrecher - und das gleich im Doppelpack! Kaum hat er Emma Fernlund und Vanessa Brahimi im Visier, versucht er charmant, bei beiden zu punkten. Während Diogo betonte, die Show nicht als Dating-Plattform nutzen zu wollen, schwärmte Vanessa von seinem Humor.

Diogo ist superlustig, hat sehr viel Humor, und das passt bei uns beiden echt. Vanessa Brahimi