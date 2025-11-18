Nur ein Star kann gewinnen Freiwilliger Exit bei "Das große Promi-Büßen" 2025: Kandidatin macht in Folge 7 Schluss! Aktualisiert: Vor 35 Minuten von Lena Maier Linda Braunberger erklärt ihren Mitstreiter:innen, warum sie „Das große Promi-Büßen“ freiwillig verlässt. Bild: Joyn

In der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen" bleibt kein Konflikt ungelöst: Nach heftigem Drama hat Linda die Show freiwillig verlassen. Hier erfährst du, wer noch dabei ist - und wer schon raus musste.

Wer ist raus? Bisher musste nur eine Teilnehmerin das Camp verlassen: Linda Braunberger

Linda Braunberger hat die Show verlassen, nachdem der Streit mit Bellydah eskaliert war. Die Situation war für Linda emotional zu belastend. Ihre Mitstreiter:innen reagierten überrascht, konnten sie jedoch nicht umstimmen. Den genauen Ablauf und die Hintergründe zu Lindas freiwilligem Ausstieg kannst du hier nachlesen.

