Wenn Worte nachhallen "Klassismus betrieben": Theresia Fischer muss bei "Das große Promi-Büßen" zum gnadenlosen Reality-Verhör Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Worte mit Konsequenzen: Olivia konfrontiert Theresia mit ihren krassesten Fehltritten. Bild: Joyn

In Folge 10 von "Das große Promi-Büßen" muss Theresia Fischer in die "Runde der Schande". Olivia Jones stellt die Reality-Wunderblume direkt auf den Prüfstand und konfrontiert sie mit einem Satz aus ihrer Vergangenheit, der ihr noch lange nachhängen dürfte.

Theresia Fischer: Reality-Wunderblume unter Beobachtung Olivia Jones begrüßt Theresia Fischer in Folge 10 von "Das große Promi-Büßen" mit einem direkten Blick: "Theresia, meine Reality-Wunderblume. Du nennst dich ja selber so. Was glaubst du, welches Bild die Zuschauerinnen und Zuschauer von dir haben?" Theresia antwortet selbstbewusst, aber ehrlich: "Ich glaube tatsächlich, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen mich gar nicht in so ’ne richtige Schublade stecken können. Ich bin auf der einen Seite sehr kindlich, trage das Kind in mir und trage es auch nach außen. Und auf der anderen Seite kann sie sich doch irgendwie gescheit ausdrücken. Sie kann gut reden." Die Konfrontation beginnt ruhig, aber direkt: Olivia will wissen, welche Werte Theresia wichtig sind. Loyalität, Respekt und eine niveauvolle Kommunikation nennt diese als Eckpfeiler ihres Handelns. Werte, die jetzt auf die Probe gestellt werden.

Der erste Gedanke zur Einladung Die Frage, warum Theresia überhaupt hier ist, bringt sie kurz ins Stocken: "Also im ersten Moment dachte ich so: hä, wieso?" Doch schnell wird ihr bewusst, worum es wirklich geht: das eigene Verhalten unter den Augen der Öffentlichkeit.

"Das ist für mich eigentlich somit das Schlimmste so, dass ich halt gerade von den Zuschauenden, dass ich in ihren Augen Klassismus betrieben habe." Olivia kommentiert trocken, aber bestimmt: "In ihren Augen. Theresia, und damit herzlich willkommen zu deiner ganz persönlichen Runde der Schande."

Ein Satz, der nachhallt Ein Clip aus dem Sommerhaus zeigt den Moment, der Theresia nun vorgehalten wird. Sie sagt damals: "Intelligenz ist schon ’ne Provokation für manche Leute, vor allen Dingen, wenn sie sich selbst in ihren Wörtern nicht mehr ausdrücken können. Also Stefan und ich haben privat mit dieser Bildungsschicht nichts zu tun." Theresia wirkt noch im Rückblick erschüttert: "Ja, ich wusste, dass dieser Satz kommt. Das war auch ganz scheiße ausgedrückt."

Ein offenes Ende: Fortsetzung in Folge 11 Die "Runde der Schande" endet in Folge 10 nicht. Theresia bleibt im Zentrum der Diskussion, und die Zuschauer:innen müssen bis Folge 11 warten, um zu sehen, ob sie echte Reue zeigt und sich den Konsequenzen stellt. Die nächste Folge von "Das große Promi-Büßen" kannst du jetzt bereits auf Joyn kostenlos streamen.

