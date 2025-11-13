"Ich breche ab!" Linda Braunberger ist raus! Darum verlässt sie "Das große Promi-Büßen" freiwillig Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Das große Promi-Büßen Absturz nach der Buße: "Linda kommt aus der gleichen Gosse wie ich" Videoclip • 04:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach dem Eklat mit Bellydah in Folge 6 macht Linda Braunberger ernst: In Folge 7 zieht sie endgültig die Reißleine und geht.

Bellydah: "Heute bin ich ready für Linda-Beef" Schon seit Tagen brodelt es in der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen" zwischen Linda Braunberger und Bellydah. Nach der "Runde der Schande", in der Linda über Bellydah hergezogen hatte, ist eine Versöhnung in weiter Ferne. Stattdessen macht Belly eine klare Ansage: "Jemand sollte sich warm anziehen." Linda bekommt das mit und schmiedet einen Plan. Im Gespräch mit Theresia Fischer überlegt sie, Belly aus der Fassung zu bringen, damit diese handgreiflich wird: "Wenn sie einmal in Rage ist, dann ist sie in Rage." Am nächsten Morgen macht Belly unmissverständlich klar, was sie vorhat: "Heute bin ich ready für Linda-Beef."

Von Nettigkeit keine Spur Nach einer Challenge kommt es dann zum Showdown. Bellydah spricht Linda darauf an, ob sie in letzter Zeit nicht nett zu ihr gewesen sei. Lindas Antwort: "Naja, nur weil du hier nett bist, ändert das ja nix an der Vergangenheit, wie du zu mir warst." Das reicht Belly, um die Fassade fallen zu lassen:

Du bist genauso eine Gossenf*tze wie ich. Aber ich bin nicht so eine scheinheilige F*tze wie du. Bellydah zu Linda

Als sie zusätzlich den Namen von Lindas Freund Jermaine ins Spiel bringt - "Ohh, Mäuschen! Er hat echt eklige Sachen mit mir gemacht" - kochen die Emotionen über. Die beiden liefern sich ein Wortgefecht, das Serkan Yavuz schließlich zu stoppen versucht: "Die provozieren sich bis zum Bitteren. Das ist nicht nur provozieren, das ist einfach nur noch verletzend."

Nach Streit mit Bellydah zieht Linda in Folge 6 Konsequenzen: "Ich möchte sofort hier raus"

Doch der Streit lässt sich nicht mehr schlichten. Linda zeigt sich tief getroffen und erklärt Theresia schließlich, dass sie das Format nicht mehr fortsetzen könne: "Ich will mit ihr nicht mehr hier sein. Ich möchte hier raus. So schnell es geht." Während ihre Mitstreiter:innen bereits beim Essen stehen, sucht Linda das Sprechzimmer auf und macht ernst: "Ich möchte sofort hier raus. Ich breche ab."

In Folge 7 macht Linda ihre Ankündigung wahr. Sie will gehen und das sofort. "Ich werde keine Minute länger mehr mit Belly hier drin bleiben. Keine Diskussion", stellt sie klar, bevor sie ihre Mitbewohner:innen zusammenruft. Vor versammelter Runde verkündet Linda schließlich ihren Entschluss: "Also, ihr könnt es euch alle denken. Ich hab mich entschieden zu gehen, aufgrund von Belly. Ich möchte mit ihr keine weitere Minute mehr hier drin verbringen. Das, was sie eben gesagt hat, war mir einfach zu viel. Ich hab keine Lust, dass meine Beziehung dadurch Schaden trägt […] und ich werde einfach nach Hause gehen jetzt."

Den Exit von Linda siehst du kostenlos hier am Anfang von Folge 7:

Ihre Mitstreiter:innen reagieren fassungslos. Rafi appelliert: "Bleib doch bitte noch." Doch Linda bleibt standhaft: "Ich habe ihr hier die Gelegenheit gegeben, sich zu entschuldigen. Das hat sie nicht ernst genommen. Wir haben uns gegenseitig provoziert, aber irgendwo ist eine Grenze. Mir ist das viel zu viel für die Psyche: Ich habe da keinen Bock drauf. Und deswegen gehe ich." Auch Vanessas Versuch, sie umzustimmen, scheitert. "Nein, ich möchte einfach nach Hause", sagt Linda entschlossen. Mit zahlreichen Umarmungen verabschieden sich die anderen und Linda verlässt das Camp. Ob noch jemand freiwillig das Handtuch wirft, siehst du in den nächsten Folgen von "Das große Promi-Büßen". Alle Sendetermine von Staffel 4

