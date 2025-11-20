Zehn Promis, ein Camp, viele Sünden
Wann läuft "Das große Promi-Büßen"? Alle Sendetermine auf ProSieben im Überblick
Aktualisiert:von Lena Maier
Olivia Jones bittet wieder zur Beichte: Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" ist am 23. Oktober auf Joyn gestartet - und erstmals entscheiden die Zuschauer:innen, wer gewinnt. Alle Sendetermine, Sendezeiten und TV-Ausstrahlungen auf ProSieben findest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn streamen
Am 23. Oktober 2025 startete die vierte Staffel von "Das große Promi-Büßen" exklusiv auf Joyn. Gleich zum Auftakt gab es die ersten vier Folgen kostenlos zu sehen - ideal für alle, die direkt in das Drama um Schuld, Scham und Sühne eintauchen wollen. Nun gibt es jeden Donnerstag zwei neue Folgen.
Besonders spannend: Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen selbst das letzte Wort - sie entscheiden, welcher Promi am Ende die größte Reue zeigt und die Show gewinnt.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Das erwartet dich in Staffel 4
Olivia Jones meldet sich mit deutlichen Worten zurück: "Es ist wieder Zeit, Promi-Egos auf Entzug zu setzen."
Zehn Reality-Stars stellen sich in der sogenannten "Runde der Schande" ihren größten Fehltritten. Zwischen emotionalen Geständnissen, harten Challenges und bissigen Kommentaren bleibt kein Auge trocken.
Wer genau im Camp dabei ist, erfährst du in unserer Übersicht der Kandidat:innen 2025 - sie verspricht wieder eine explosive Mischung aus bekannten Gesichtern und neuen Reality-Charakteren.
TV-Ausstrahlung auf ProSieben: Sendetermine und Sendezeiten
Auch im linearen Fernsehen kommen Fans auf ihre Kosten: ProSieben zeigt immer Freitagnacht ab 03:45 Uhr neue Folgen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Neues Jahr, neue Büßer
Alle Infos zu Staffel 4 in der Übersicht
Vertrauen? Fehlanzeige!
Doppel-Votum: Wer spielt ein falsches Spiel?
Wenn Worte nachhallen
"Klassismus betrieben": Theresia Fischer im gnadenlosen Reality-Verhör
Eine Kämpferin im Kreuzverhör
Olivia Jones stellt Edith Stehfest zur Rede
Nur ein Star kann gewinnen
Wer ist raus? Wer ist noch dabei?
Staffel 4 auf Joyn
Wer ist 2025 dabei? Alle Kandidat:innen von Staffel 4!
Fame um jeden Preis!
Vanessa am Limit: Die wohl härteste Konfrontation
"Red' mit der kein Wort mehr"
"Promi-Büßen"-Eklat: Edith bringt mit ihrem Ego-Trip alle gegen sich auf!
Exit in Folge 7
"Ich breche ab!" Aus diesem Grund ist Linda Braunberger freiwillig raus