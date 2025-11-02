Exklusiv im Interview
Wer gewinnt "Das große Promi-Büßen" 2025? Sam Dylan hat klaren Favoriten
Aktualisiert:von Lena Maier
Er hat die letzte Staffel gewonnen und kennt das Spiel wie kein Zweiter: Sam Dylan verrät uns im exklusiven Gespräch, wen er in der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen" ganz vorne sieht. Und dabei zeigt er deutlich, wem sein Herz und seine Stimme gehört.
"Ich hab's gewonnen": Sam Dylan über sein "Promi-Büßen"-Erbe
Wenn einer weiß, wie hart es im Camp von "Das große Promi-Büßen" zugeht, dann Sam Dylan. Der Reality-Star sicherte sich in der letzten Staffel den Sieg und verfolgt ganz genau, wer sich dieses Jahr dem Urteil von Olivia Jones stellt.
"Ich hab’s gewonnen", sagt Sam lachend, als wir ihn auf der "Promi Big Brother"-Aftershowparty am 20. Oktober in Köln treffen.
"Mein Freund ist dabei: der große Rafi Rachek"
Natürlich interessiert uns, ob Sam schon einen Blick auf den neuen Cast geworfen hat. "Ja, mein Freund ist dabei, der große Rafi Rachek", erzählt er stolz. Und fügt hinzu: "Ich habe aber schon gehört, dass es eine sehr emotionale Staffel wird. Es geht auch richtig ab."
Sam weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er selbst erlebt, wie schnell es beim Büßen persönlich wird.
Diese Promis sind in Staffel 4 dabei:
"Diogo versteht nicht, dass das kein Dating-Format ist"
Und wer sorgt dieses Jahr für Wirbel? Sam grinst: "Diogo macht natürlich das, was er am besten kann - versucht, jemanden ins Bett zu bekommen. Also der versteht auch nicht, dass das kein Dating-Format ist. Das muss er aber erst mal auch schaffen."
Doch nicht nur Diogo zieht Sams Aufmerksamkeit auf sich: "Serkan hat auch wieder seine Finger in der Hand, wie immer. Versucht da wieder gleich am Anfang zu manipulieren. Also er kommt einfach nicht aus diesem Mood heraus."
Klingt nach ordentlich Zündstoff in der neuen Staffel!
Diesem Promi gönnt Sam Dylan den Sieg
Seit 23. Oktober läuft die neue Staffel "Das große Promi-Büßen" auf Joyn, immer donnerstags mit zwei neuen Folgen. Neu in diesem Jahr: Die Zuschauer:innen entscheiden, wer das Büßen am meisten verdient hat und wer am Ende gewinnt.
Und was meint Sam? Wer holt sich diesmal den Titel? "Na, ich hoffe natürlich der große Rafi Rachek", sagt er mit einem Lächeln. "Ja, und sonst, woah, es ist echt schwer, weil man natürlich auch erst gucken muss: Was hat wer zu büßen? Verändert er sich da? Also meine Stimme bekommt natürlich Rafi, das ist natürlich klar."
Mehr entdecken
