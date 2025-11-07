Neues Jahr, neue Büßer
"Das große Promi-Büßen" 2025: Wer zeigt am meisten Reue? Das entscheiden erstmals die Zuschauer:innen!
Aktualisiert:von Lena Maier
"Das große Promi-Büßen" ist seit dem 23. Oktober auf Joyn zurück. Auch in der neuen Runde stellen sich Promis wieder der alles entscheidenden Frage: Bereust du dein Verhalten wirklich? Alle Infos zu Staffel 4 findest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" ist gestartet
Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen von "Das große Promi-Büßen" in der Joyn-App das letzte Wort und können entscheiden, wer am Ende die größte Reue zeigt und als Gewinner:in aus der Show geht.
Für alle, die gleich mehrere Folgen am Stück sehen wollen, zeigt ProSieben am 30. Oktober ein Binge-Watching-Special der ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr.
Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Die Kandidat:innen 2025
Auch in der vierten Staffel konfrontiert die Reality-Show Prominente mit ihren größten Fehltritten und mit sich selbst. Zwischen öffentlicher Reue, Konfrontationen und knallharten Challenges bleibt kein Star unversehrt.
Zehn prominente Reality-Persönlichkeiten ziehen ins Camp und stellen sich Olivia Jones in der "Runde der Schande". Mit dabei sind bekannte Gesichter und neue Reality-Charaktere, die alle ihre eigene Vergangenheit und TV-Sünden im Gepäck haben. Wer sich dem Büßen stellt, liest du hier in unserer Übersicht der Kandidat:innen. Die Liste verspricht wieder eine explosive Mischung:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Verblüffend offenes Statement
Dauer-Affäre bei Henna und Marc-Robin?
Auch Familienplanung ist abgeschlossen
Trotz Trennung: Darum will sich Sara Kulka nicht scheiden lassen
Nach Streit mit Bellydah
"Ich breche ab!" Verlässt Linda Braunberger das Camp freiwillig?
Tränen, Konflikte und alte Wunden
Vater an Krebs verloren: Linda Braunberger stellt sich ihrer Vergangenheit
Voting-Ergebnisse
Wer passt besser zu Diogo Sangre: Emma oder Vanessa? So habt ihr abgestimmt
Olivia Jones zeigt kein Erbarmen
Rassismus und Homophobie? So rechtfertigt sich Jörg Dahlmann in seiner "Runde der Schande"
Schlägereien, Eifersucht, Wahrheiten
Bellydah bricht in der "Runde der Schande" in Tränen aus: "Meine Eltern wollten mich nicht"
Zehn Promis, ein Camp, viele Sünden
Wann läuft "Das große Promi-Büßen" 2025? Alle Infos zu Staffel 4
Augen zu und durch?
"Die Abrechnung: Alle Kandidat:innen der neuen Reality-Show im Überblick