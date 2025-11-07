Neues Jahr, neue Büßer "Das große Promi-Büßen" 2025: Wer zeigt am meisten Reue? Das entscheiden erstmals die Zuschauer:innen! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Wer zeigt echtes Bedauern? Staffel 4 von „Das große Promi-Büßen“ ist am 23. Oktober gestartet. Bild: Joyn/Nikolai Milatovic

"Das große Promi-Büßen" ist seit dem 23. Oktober auf Joyn zurück. Auch in der neuen Runde stellen sich Promis wieder der alles entscheidenden Frage: Bereust du dein Verhalten wirklich? Alle Infos zu Staffel 4 findest du hier.

Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" ist gestartet Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen von "Das große Promi-Büßen" in der Joyn-App das letzte Wort und können entscheiden, wer am Ende die größte Reue zeigt und als Gewinner:in aus der Show geht. Für alle, die gleich mehrere Folgen am Stück sehen wollen, zeigt ProSieben am 30. Oktober ein Binge-Watching-Special der ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.

Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" Immer donnerstags zwei neue Folgen hier kostenlos streamen

Die Kandidat:innen 2025 Auch in der vierten Staffel konfrontiert die Reality-Show Prominente mit ihren größten Fehltritten und mit sich selbst. Zwischen öffentlicher Reue, Konfrontationen und knallharten Challenges bleibt kein Star unversehrt. Zehn prominente Reality-Persönlichkeiten ziehen ins Camp und stellen sich Olivia Jones in der "Runde der Schande". Mit dabei sind bekannte Gesichter und neue Reality-Charaktere, die alle ihre eigene Vergangenheit und TV-Sünden im Gepäck haben. Wer sich dem Büßen stellt, liest du hier in unserer Übersicht der Kandidat:innen. Die Liste verspricht wieder eine explosive Mischung: