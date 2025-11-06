Hammer-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen ihren Ex Florian Silbereisen an

Weihnachten rückt näher und damit die Primetime der Schlagerstars. Nachdem die "Helene Fischer Show" dieses Jahr nicht ausgestrahlt wird, soll die Sängerin nun allerdings trotzdem am 2. Weihnachtsfeiertag im TV zu sehen sein - und zwar parallel zu ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen.

Team Fischer oder Team Silbereisen? Diese Frage müssen sich Schlager-Fans wohl zu Weihnachten stellen, denn während in der Vergangenheit Helene Fischer an Heiligabend mit ihrer Show über die Bildschirme lief, konnte man Florian Silbereisen traditionsgemäß am 26. Dezember auf seinen Reisen mit dem "Traumschiff" ins Paradies begleiten.

"Traumschiff" vs. Helene-Fischer-Konzert

Doch dieses Jahr wird alles anders und dadurch für die Fans beider kompliziert. Die "Helene Fischer Show" fällt zwar aus, da sich die frisch gebackene Zweifachmutter auf ihre Familie konzentrieren möchte, der MDR zeigt jedoch als Alternative den Mitschnitt ihrer "Rausch - Die Arena-Tour 2023". Und das ausgerechnet am zweiten Weihnachtstag, parallel zum ZDF-"Traumschiff". Die beiden Ex-Partner:innen kämpfen also um die besseren Quoten.

Und Fischers Chancen stehen nicht schlecht, ihren Ex vom Weihnachtsthron zu kicken. Der Mitschnitt zeigt, was man auf einem der 71 Konzerte mit mehr als 750.000 verkauften Tickets verpasst hat: spektakuläre Akrobatik, Feuer- sowie Wasserelemente und die größten Hits der Schlagerkönigin.