Live im TV oder im kostenlosen Stream "Das 1% Quiz" meldet sich heute mit einer neuen Folge zurück und dieses Promi-Ehepaar rät mit Aktualisiert: Vor 1 Stunde von pm Jörg Pilawa begrüßt Anne Gesthuysen und Frank Plasberg beim "1% Quiz" am 13. November 2025. Bild: Joyn / Julia Feldhagen

Quizmaster Jörg Pilawa will's heute wieder wissen: "Wie clever ist Deutschland?", fragt der Moderator in einer neuen Ausgabe von "Das 1% Quiz". Als prominentes Rateteam dabei: das Ehepaar Anne Gesthuysen und Frank Plasberg.

Staffel 4 Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Moderator Jörg Pilawa sucht die schlausten Köpfe Deutschlands. Die 100 Kandidat*innen der Show kämpfen sich bis zur finalen Frage vor, die nur 1% der Deutschen beantworten konnte. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Jetzt ist "Das 1% Quiz" wieder wöchentlich in SAT.1 zu sehen. Los geht's heute Abend mit einer neuen Folge der 4. Staffel, die nach der TV-Ausstrahlung (ab 20:15 Uhr) zum Streaming auf Joyn bereitsteht. Hier findest du Infos zur aktuellen Ausgabe und den Rate-Gäst:innen sowie Links zu Livestream und Wiederholungen.

Journalisten-Ehepaar im Quiz-Panel: Anne Gesthuysen und Frank Plasberg heute bei "Das 1% Quiz" Journalist und Journalistin, Moderatorin und Moderator - das Ehepaar, das heute bei Jörg Pilawa zu Gast ist, hat viele Gemeinsamkeiten. Ob Anne Gesthuysen und Frank Plasberg auch gleich viel wissen, wird sich in der neuen Folge von "Das 1% Quiz" zeigen. Das Promi-Paar stellt sich der Herausforderung von Logik- und Bilder-Rätseln, Rechenaufgaben sowie Buchstabensalaten. Wer ist der oder die Schlauere von beiden und schafft es bis zur 1%-Frage? Die Antwort gibt es ab 20:15 Uhr in SAT.1 - und danach kostenlos zum Streaming auf Joyn.

So kannst du zu Hause mitquizzen und Geld gewinnen Parallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn App mitquizzen und bei jeder neuen Folge in Erstausstrahlung bis zu 500 Euro gewinnen.

"Das 1 % Quiz": So funktioniert die Show mit Jörg Pilawa Quizmaster Jörg Pilawa testet in "Das 1 %Quiz - Wie clever ist Deutschland?" das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? "Vorab wird jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet. Deshalb wissen wir, wie viel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidatinnen und Kandidaten können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", erklärt Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis der Show. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten? Der Sieger oder die Siegerin darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

