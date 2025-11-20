Zu Gast im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Henning Baum als "Der letzte Bulle": Bei dieser Nacktszene musste Marlene Lufen zurückspulen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier SAT.1-Frühstücksfernsehen "Der letzte Bulle" ist zurück! Videoclip • 07:12 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Der letzte Bulle" ist zurück! Ab Montag, 24. November, ist Ruhrpott-Cop Mick Brisgau wieder zur Primetime in SAT.1 und auf Joyn im Einsatz. Schauspieler Henning Baum war zu Gast im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und Moderatorin Marlene Lufen verriet, warum sie bei einer Szene besonders genau hingesehen hat.

"Nur ganz kurz": Aus diesem Grund spulte Marlene Lufen zurück Im Talk plaudert Henning Baum gewohnt lässig über die Dreharbeiten der neuen Staffel. Besonders eine Szene hat Moderatorin Marlene Lufen nachhaltig beeindruckt: Mick Brisgau, gestrandet auf einer einsamen Insel, und das von hinten komplett nackt. Henning nimmt’s gelassen: "Ja, aber nur ganz kurz." Doch Marlene gesteht lachend:

Fand ich schade. Da hab ich nochmal zurückgespult, ist auf jeden Fall sehenswert. Marlene Lufen

Wenn das mal kein Grund ist, am Montag einzuschalten …

Auf die Frage, ob er für den Urwald-Body extra trainiert habe, antwortet Henning ehrlich: "Ich hab schon trainiert, aber es war nicht das Optimum [...] Aber es hat gereicht." Marlene findet: mehr als das - eindeutig sehenswert!

Eier für den Bullen Schon zu Beginn des Talks beweist Baum, dass er weiterhin auf echte Härte setzt. Als Hommage an Action-Ikone Rocky haut er sich live im Studio drei rohe Eier rein: "Es ist nur für Leute, die es nicht gewohnt sind, komisch, weil du hast Flüssiges und Festes. Das kann zu Irritationen im Rachenraum führen." Marlene ist beeindruckt und das nicht nur von Hennings Magen.

Abenteuer im Dschungel Beim Dreh für die neue Staffel wurde es wild: Mick ist barfuß im Urwald unterwegs. "Man musste schon ein bisschen hingucken, wo man hintritt", meint Henning. Ein Biologe habe ihn sogar darauf hingewiesen, dass dort "die giftigsten Schlangen und Spinnen von ganz Costa Rica" leben. Trotzdem zieht Baum durch, eben ganz der harte Bulle.

Die Story: Elf Jahre weg Den Insel-Plot hat Henning sogar selbst entwickelt. Er tauchte tief in die Gedankenwelt seines Charakters ein: "Man muss ja so ’nen inneren Film haben, was funktioniert." Mick war auf Weltreise, lebte bei einem Maori-Stamm, lernte Speerfischen und stürzte dann über Fidschi ab. Auf einer unbewohnten Insel gefangen: Der perfekte Einstieg für das Comeback.

Wiedersehen mit dem Ruhrpott-Helden Auch die Fans dürfen sich freuen: Der raubeinige Polizist mit Herz ist wieder voll da, geliebt von seinen Kolleg:innen und fest verwurzelt im Ruhrpott. Nach elf Jahren Pause fühlt sich Henning "sehr wohl" in der Rolle und Mick bringt wie immer jede Menge Action, Humor und Tiefgang mit. Die neue Staffel von "Der letzte Bulle" läuft ab Montag, 24. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Jetzt schon Pflicht für alle, die wissen wollen, wie viel nackter Bulle wirklich drin steckt.