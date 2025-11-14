So sahen sie früher aus Alle "Detektiv Conan"-Charaktere werden jünger - in diesem Zweiteiler Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Haldenmair Ein junger Mori, Megure und Agasa mit den sehr jungen Ran und Shin'ichi. Bild: © Gosho Aoyama / Shogakukan YTV TMS 1996 All rights reserved

Seit 30 Jahren kennen wir den 17-jährigen Shin'ichi als Grundschüler Conan, doch tatsächlich wissen wir sehr wenig über seine Kindheit. Ein besonderer Zweiteiler von "Detektiv Conan" ändert das jetzt: In "Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudo" reisen wir zehn Jahre in der Zeit zurück.

Reise durch die Zeit und streame die Folge! Ganze Folge Detektiv Conan Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (1) Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.11.2025 • 24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Shin'ichi als echtes Kind In dem Zweiteiler finden die Kinder in der Schulbibliothek ein Objekt, das Conan an eine Geschichte erinnert. die er als Shin'ichi zusammen mit Ran vor zehn Jahren in eben dieser Schule erlebt hat. Er erzählt selbstzufrieden von einem Rätsel, das er als Siebenjähriger gelöst hat … und bemerkt am Ende, dass er etwas übersehen hatte. Wir Zuschauer dürfen auch noch andere Dinge entdecken: Shin'ichi beispielsweise verhält sich als echtes Kind deutlich anders als nun, da er das Kind nur spielt: Es ist wohl so, dass er als Kind erwachsener wirken möchte: Er schlurft ein bisschen wie ein Teenager durch die Straßen, spuckt gegenüber Ran gern große Töne und spielt sich etwas auf. Kein Wunder, dass Ran Conans wahre Identität nicht durchschaut oder durchschauen will - und das Dating zwischen ihr und Shin'ichi so schwierig ist. Als Conan ist Shin'ichi doch deutlich sanfter.

Der aktuelle Meisterdieb Toichi Kuroba hält seinen jungen Sohn, der später als Kaito Kid Conan herausfordern wird, Bild: © Gosho Aoyama / Shogakukan YTV TMS 1996 All rights reserved

Zahlreiche Gastauftritte In den zwei Folgen lebt Shin'ichi noch ganz normal bei seiner Familie, also lernen wir seine Eltern mal in einer hanz normalen Umgebung kennen. Aber auch bei Ran herrschte vor zehn Jahren noch ein anderer Alltag: Ihr Vater Kogoro und ihre Mutter Eri waren noch zusammen - und es ist durchaus rührend zu sehen, wie verliebt sie damals noch miteinander umgingen. Da Kogoro damals noch bei der Polizei arbeitet, bekommen wir auch einen kleinen Blick auf seine Kollegen, natürlich auch auf Noch-nicht-Inspektor Megure. Und als besonderes Zuckerl purzelt auch noch an einer Stelle ein sehr junger Kaito Kuroba durchs Bild, der zwar noch weit davon entfernt ist, als Meisterdieb 1412 Conan zu nervern, aber schon seinen Charme spielen lässt. "Detektiv Conan" vermeidet meist, zu detailliert in die Vergangenheit seiner regulären Charaktere einzutauchen. Das ist durchaus geschickt, da ja in den 30 Jahren, seit dem die Serie erscheint, innerhalb der Geschichte sehr viel weniger Zeit vergangen ist. So bleiben die Storys zeitlos. Aber es ist schön, dennoch dann und wann ein paar Einblicke zu bekommen und zu sehen, wie sich manche Charaktere entwickelt haben - und dass Shin'ichi schon immer ein unverbesserlicher Besserwisser war!