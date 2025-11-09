Start heute!
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Alle Infos über die neue Reality-Show auf ProSieben
Aktualisiert:
Am 6. November startete auf ProSieben und Joyn eine brandneue Reality-Show: In "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" müssen Promis ihren Beef mit anderen Reality-Stars ignorieren und zusammenarbeiten.
Konfrontation pur: Können zerstrittene Promis im Team funktionieren?
Wer Reality-TV mit ordentlich Zündstoff liebt, kommt an "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" nicht vorbei. Die neue Reality-Show schickt acht prominente Duos, die in der Vergangenheit heftige Konflikte hatten, in ein Haus, wo sie gezwungen sind, zusammenzuarbeiten.
Schon nach der ersten Folge legt sich Lisha Savage auf Instagram mit Sam Dylan an und erhebt schwere Anschuldigungen - so krass, dass die Story sogar von Instagram gelöscht wird.
Sendezeiten und Sendetermine auf Joyn und im TV
Insgesamt fünf Folgen gibt es ab dem 6. November immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und parallel dazu kostenlos auf Joyn.
Wer die neue Sendung verpasst hat, kann sie jederzeit auf Joyn streamen.
"Die Abrechnung" im Livestream
Darum geht es in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
In "Die Abrechnung" werden die Promis mit ihren größten Rivalen konfrontiert. Acht prominente Duos werden in ein abgelegenes Haus geschickt. Sie müssen nicht nur zusammenleben, sondern auch als Team Challenges meistern. Dabei wissen sie zuvor nicht, worauf sie sich einlassen!
Das Besondere: Sie sind gezwungen, mit ihren größten Rivalen ein Team zu bilden. Am Ende winkt dem Gewinner-Duo ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.
Wer kann das Beef-Beil begraben und wer lässt alte Wunden wieder aufbrechen?
Auch interessant:
Zu vulgär! Instagram löscht Story von Lisha Savage über Kandidat von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
Das sind die Kandidat:innen
Nun stehen alle zerstrittenen Reality-Star-Duos fest. Falls sie eine realistische Chance auf das Preisgeld haben wollen, müssen sie den Streit jedoch schnell beiseite legen und im Team zusammenarbeiten. Doch das ist vermutlich einfacher gesagt als getan. Diese Kandidat:innen sind dabei:
Wie sich die Duos schlagen, siehst du in "Die Abrechnung - der Promi-Showdown", ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
Mehr entdecken
Bald geht's los
Paul Aubster exklusiv: Beef bei "Forsthaus Rampensau Germany"?
"Gottschalk? Zeitverschwendung"
Gottschalks Samstagabend-Comeback sorgt für gemischte Reaktionen
Komplikationen
Wochen-Vorschau "In aller Freundschaft" Braucht Jakob Heilmann ein neues Herz?
Die Schauspielerin im Porträt
Valerie Niehaus: Wie sie die Rolle in "Nächste Ausfahrt Glück" an ihre eigene Vergangenheit erinnert
Nach über 30 Jahren
"Der letzte Bus" rollt: Die Fantastischen Vier kündigen Abschiedstour an
Der Schauspieler im Porträt
"Tatort"-Star Jeremias Meyer wollte kein Schauspieler werden: "Wollte Kunst studieren"