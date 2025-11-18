Siebter Todestag
Daniela Büchner erinnert mit bewegenden Worten an ihren verstorbenen Mann Jens
Aktualisiert:von Rebecca Rudolph
Am 17. November jährte sich Jens Büchners Todestag zum siebten Mal. Mit emotionalen Worten erinnert Daniela Büchner auf Instagram an den Entertainer und verrät, wie sein Vermächtnis sie durch die schwersten Jahre getragen hat.
Daniela Büchner gedenkt Jens mit emotionaler Botschaft
Am 17. November jährte sich der Todestag von Jens Büchner (†49) zum siebten Mal. Der Kult-Auswanderer und Sänger aus der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" verstarb 2018 im Alter von nur 49 Jahren an einer Krebserkrankung. Seine Witwe Daniela Büchner erinnerte nun in einer bewegenden Instagram-Story an ihren Mann und teilte ein altes Video von Jens.
Dazu schrieb sie:
Heute ist der 7. Todestag von Jens. Unsere Kinder sind so groß, stark und wundervoll geworden, du wärst so unfassbar stolz auf sie.
"Mut wird immer belohnt" - Jens' Worte tragen sie bis heute
In weiteren Zeilen öffnete Daniela erneut ihr Herz für ihre Community. Sie teilte den Satz, den Jens ihr zu Lebzeiten immer wieder gesagt habe: "Mut wird immer belohnt." Diese Worte, so schreibt sie, hätten sie durch die besonders schweren Jahre nach seinem Tod begleitet: "Die letzten Jahre waren nicht einfach, aber ich habe gekämpft, jeden einzelnen Tag."
Sie versprach, seinen Namen weiterhin zu schützen - "für dich, für uns" - und betonte, wie dankbar sie für ihre Kinder sei:
Für immer in unserem Herzen. Du hast das Schönste für mich hier gelassen: unsere Kinder. Danke dafür.
Die aktuellste Folge von "Die Abrechnung". Hier streamen!
Daniela Büchner bei "Big Brother" 2025
Danni Büchner bei "Das große Promi-Büßen"
Auch "Goodbye Deutschland" erinnert an Jens
Auch die Redaktion von "Goodbye Deutschland" gedachte Jens Büchner auf Instagram. In einem ehrenden Beitrag hieß es: "Ein Mensch, der das Leben nie leise, sondern immer mit voller Kraft gelebt hat."
Jens' Geschichten, sein Humor und seine unverwechselbare Art würden für immer in Erinnerung bleiben. Daniela hatte in früheren Interviews erzählt, dass der Schmerz über seinen Verlust zwar mit der Zeit weniger werde, die Erinnerungen jedoch lebendig bleiben, für sie und die ganze Familie.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
