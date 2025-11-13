Verena Kerth und Giulia Siegel sind als Team bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" dabei. Doch in Folge 1 fehlen sie noch. Erst die Vorschau auf Folge 2 zeigt, dass das explosive Duo bald für Zündstoff sorgt.

Giulia und Verena: Ziemlich beste Freundinnen - oder lief da mehr? Die beiden sind nicht ohne Grund bei einer Show, die das Wort "Abrechnung" bereits im Titel trägt: Giulia Siegel und Verena Kerth waren einst beste Freundinnen. Doch inzwischen ist ihr Zoff Kult in der Münchner Promi-Szene. Selbst auf Social Media haben sie sich längst blockiert.

Sam Dylan hakt nach Sam kommentiert vor Verena: "Ihr habt ja die engste Verbindung von allen!" Verena verschluckt sich daraufhin lachend an ihrem Getränk und Giulia kommentiert: "Das war quasi schon Sex ...!". Doch was steckt hinter diesen Aussagen? Waren sie wirklich beste Freundinnen oder lief da etwa mehr? Wie Giulia und Verena insgesamt auf das Experiment und aufeinander reagieren, siehst du in Folge 2 von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Darum geht es bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" In "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" auf ProSieben und Joyn erwartet verfeindete 16 Reality-Stars die ultimative Herausforderung: Zusammenleben und Teamwork unter extremen Bedingungen. In einem gemeinsamen Haus müssen sie knallharte Challenges bewältigen, um die Siegprämie von 50.000 Euro zu gewinnen. Doch können sie ihre persönlichen Differenzen überwinden und als Team funktionieren? Die Show verspricht ungeschönte Einblicke in die Dynamik zwischen Rivalen.