Ein kleiner Vorgeschmack "Die Abrechnung": Patricia Blanco und Kate Merlan zoffen sich bei Premiere - "So peinlich" Aktualisiert: Vor 4 Stunden von J.B. Kate Merlan und Patricia Blanco gerieten auf der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" aneinander. Bild: Joyn/Svenja Blobel

Schon bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" in Berlin flogen die Fetzen. Patricia Blanco verlor die Fassung und ging auf Kate Merlan los. Im Interview erzählt Kate, was wirklich passiert ist.

"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Folge 1 im Livestream Morgen, 6. November, um 20:15 Uhr im Stream

"Die kann ja gefühlt auch nur fünf Wörter" Passend zum morgigen TV-Start von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" fand am Mittwoch in Berlin die große Premiere der neuen Reality-Show statt. Mit dabei: zahlreiche Promis aus dem Cast und viele Emotionen.

Kate Merlan wird den Abend wohl nie vergessen. Nicht nur wegen der Show selbst, sondern vor allem wegen eines Disputs mit Patricia Blanco. Im Interview erzählt sie, was genau passiert ist: "Naja, es gab einen super cringen Moment heute. Da kam eine schöne Szene von Sam und mir". Plötzlich habe die Tochter von Roberto Blanco aggressiv reagiert. Kate schildert:

Und auf einmal ist die Blanco aufgesprungen und hat mich so beschimpft. Also so peinlich. Kate Merlan

Für Kate steht fest: Der Ausraster von Patricia Blanco hatte weniger mit ihrer Person zu tun, sondern mehr mit Patricia selbst. Denn in der Szene ging es um Zweisamkeit zwischen Sam und Kate, die Kate emotional werden ließ. Eine Sache, für die Patricia wohl wenig Verständnis hat. Kate führt aus: "Ich bin halt ein Mensch, ich kann echte Emotionen zeigen, was ihr glaube ich sehr schwer fällt". Sie vermutet: "Das hat sie so getriggert, dass sie dann aufgesprungen ist in der ersten Reihe und mir gedroht hat, sie geht gleich auf mich los". Laut Kate blieb es aber nicht nur bei Drohungen, sondern Patricia wurde auch beleidigend.

Immer dieselben Sprüche. Die kann ja gefühlt auch nur fünf Wörter in ihrem Beleidigungsschatz. 'Du bist dumm, du bist ein dummes Brot, du kannst nichts, dich braucht keiner.' Das ist ja immer das Gleiche bei ihr. Kate Merlan

Kate betont, dass das überhaupt nicht ihr Niveau sei und sie "am liebsten auch gar nicht mehr mit ihr in einer Show sein" möchte - eine Abrechnung vor Ort und damit ein kleiner Vorgeschmack auf die Show.

Kate Merlan prophezeit: "Ihr werdet es lieben" Von der Produktion zeigt sich Kate absolut begeistert und verrät, was sie so besonders macht. "Wie krass ist bitte der Schnitt von dieser Show. [...] Ich wusste ja schon dass "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" heftig wird aber das war wirklich krass". Sie empfiehlt:

Also jeder: "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" gucken! Kate Merlan

Kate ist sich sicher: "Ihr werdet es lieben!" Grund genug, warum du dir "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" am Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn nicht entgehen lassen solltest.