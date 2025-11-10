Neue Reality-Show "Die Liste ist sehr, sehr lang": "Die Abrechnung"-Star Kate Merlan erhebt Vorwürfe gegen Sam Dylan Aktualisiert: Vor 45 Minuten von Rebecca Rudolph Kate Merlan ist bei der neuen Show "Die Abrechnung" dabei. Bild: picture alliance / HMB Media

Kurz bevor sich Kate Merlan und Sam Dylan in der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" gegenüberstehen, erhebt die Reality-Darstellerin schwere Vorwürfe gegen ihren einstigen Freund.

"Es wurden alle gegen mich ausgespielt", sagte sie gegenüber dem Boulevard-Magazin "Promiflash" und fügte hinzu, dass Sam sie in wichtigen Momenten im Stich gelassen habe:

Auch letztes Jahr, als er nicht an meiner Seite war und andere Dinge einfach wichtiger waren und viel gelogen wurde, manipuliert wurde. Kate Merlan

Kate erhebt schwere Vorwürfe Besonders verletzt habe sie, dass Sam sie öffentlich bloßgestellt habe, etwa im Dschungelcamp. "Ich wäre eine schlechte Mutter für mein Kind, wenn ich eins kriegen würde und solche Sachen. Die Liste ist sehr, sehr lang", erklärte die 38-Jährige weiter. Dieses Verhalten habe ihre Freundschaft endgültig zerstört.

Es gab viele Situationen, in denen ich Sam gebraucht habe. Ich hatte auch viele Schicksalsschläge. Kate Merlan über Sam Dylan

In diesen Momenten, so Merlan, sei Sam nicht für sie da gewesen und habe ihre Sorgen heruntergespielt.

Können Sam Dylan und Kate Merlan bei "Die Abrechnung" Harmonie beibehalten oder bricht ein Streit aus? Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Das endgültige Aus der Freundschaft Schon im Juli des vergangenen Jahres machte der Reality-Star in einem Gespräch mit "Promiflash" deutlich, dass der Bruch mit ihrem damaligen Freund endgültig sei. Sie erklärte damals: "Sam und ich haben seit dem Ende von 'The 50', das war letztes Jahr im Sommer, kein Wort mehr miteinander gesprochen. […] Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bedürfnis."

Wie das Wiedersehen der beiden in "Die Abrechnung" abläuft, erfahrt ihr ab dem 6. November 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben oder bei Joyn.