Reality-Star teilt aus
"Penetrant und widerlich": Nach "Die Abrechnung" rechnet Kate Merlan mit Stefan Kleiser ab
Aktualisiert:von Rebecca Rudolph, Franziska Hursach
Nach ihren jüngsten Anschuldigungen gegen Sam Dylan meldet sich Kate Merlan erneut zu Wort. Diesmal erhebt sie Vorwürfe gegen Stefan Kleiser. Die 38-Jährige spricht von unangenehmen Situationen und grenzüberschreitendem Verhalten.
Schaue hier die erste Folge von "Die Abrechnung: Der Promi-Showdown"
+++ Update, 13. November +++
Nach Dreharbeiten von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Kate Merlan ätzt gegen Stefan Kleiser
Erst vor Kurzem machte Kate Merlan mit deutlichen Vorwürfen gegen Sam Dylan Schlagzeilen. Nun erhebt die 38-Jährige erneut schwere Anschuldigungen - diesmal jedoch gegen Stefan Kleiser. Nach den gemeinsamen Dreharbeiten zur Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wirft sie dem 57-Jährigen übergriffiges Verhalten vor.
Auf ihrem Instagram-Account @katemerlan schildert die TV-Bekanntheit, sie habe sich von ihrem Kollegen mehrfach "begafft und belästigt" gefühlt und das sowohl während der Dreharbeiten als auch beim Premierenabend. Stefan, so Kate, habe immer wieder versucht, ihr näherzukommen, unter anderem, als sie allein im Shuttle-Bus wartete.
Jetzt haben wir zwei Süßen endlich ein bisschen Zeit für uns allein.
Doch schon während der Produktion habe es laut der "Abrechnung"-Kandidatin immer wieder zweideutige Bemerkungen gegeben. Besonders unangenehm sei eine Situation im sogenannten "Gartenhaus der Harmonie" gewesen, wo Stefan sich absichtlich vor die gläserne Dusche gestellt habe, während sie sich wusch.
Kate Merlan über Stefan Kleiser nach "Die Abrechnung": "Übergriffig, penetrant und widerlich"
Für die 38-Jährige war das Verhalten eindeutig zu viel. Sie bezeichnet es als "übergriffig, penetrant und widerlich" und erzählt, dass Stefan trotz klarer Ablehnung immer wieder versucht habe, Gespräche mit ihr zu beginnen. Auch auf dem Roten Teppich sei er ihr mit provokanten Kommentaren begegnet - unter anderem habe er behauptet, sie "durchschaut" zu haben und zu wissen, dass sie auf ältere Männer stehe. Als seine Annäherungsversuche erfolglos blieben, habe er ihr geraten, "ihre Kindheit aufzuarbeiten".
Ich würde von meinem Partner nicht wollen, dass er andere Frauen so penetrant belästigt.
Ihr tue dabei vor allem Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (33) leid, die mit dem 57-Jährigen liiert ist. Wie sich beide im Haus benehmen, siehst du bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Die nächste Folge gibt es am Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
+++ Ursprüngliche Meldung +++
Kate Merlan teilt gegen Sam Dylan aus
Kate Merlan und Sam Dylan treffen in der neuen Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wieder aufeinander. Nach ihrem öffentlich ausgetragenen Streit erklärte Kate bei der Premiere des Formats ihre Sicht der Dinge und machte ihrem Ärger Luft. Laut der Reality-TV-Darstellerin habe Sam sich wiederholt auf ihre Kosten in Szene gesetzt und Streit provoziert, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Auch Lisha Savage legt sich auf Instagram mit ihm an und erhebt schwere Anschuldigungen - so krass, dass die Story sogar von Instagram gelöscht wird.
"Die Abrechnung" im ProSieben-Livestream
"Es wurden alle gegen mich ausgespielt", sagte sie gegenüber dem Boulevard-Magazin "Promiflash" und fügte hinzu, dass Sam sie in wichtigen Momenten im Stich gelassen habe:
Auch letztes Jahr, als er nicht an meiner Seite war und andere Dinge einfach wichtiger waren und viel gelogen wurde, manipuliert wurde.
Kate erhebt schwere Vorwürfe
Besonders verletzt habe sie, dass Sam sie öffentlich bloßgestellt habe, etwa im Dschungelcamp. "Ich wäre eine schlechte Mutter für mein Kind, wenn ich eins kriegen würde und solche Sachen. Die Liste ist sehr, sehr lang", erklärte die 38-Jährige weiter. Dieses Verhalten habe ihre Freundschaft endgültig zerstört.
Es gab viele Situationen, in denen ich Sam gebraucht habe. Ich hatte auch viele Schicksalsschläge.
In diesen Momenten, so Merlan, sei Sam nicht für sie da gewesen und habe ihre Sorgen heruntergespielt.
Das endgültige Aus der Freundschaft
Schon im Juli des vergangenen Jahres machte der Reality-Star in einem Gespräch mit "Promiflash" deutlich, dass der Bruch mit ihrem damaligen Freund endgültig sei. Sie erklärte damals: "Sam und ich haben seit dem Ende von 'The 50', das war letztes Jahr im Sommer, kein Wort mehr miteinander gesprochen. […] Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bedürfnis."
Sam Dylan büßt vor Olivia Jones
Kate Merlan in der "Villa der Versuchung"
Wie das Wiedersehen der beiden in "Die Abrechnung" abläuft, erfahrt ihr ab dem 6. November 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben oder bei Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Reality-Star im Joyn-Interview
Glas zertrümmert! Dieser Reality-Star brachte Umut Tekin bei "Die Abrechnung" zum Ausrasten!
Erster Exit
Wer ist raus in Folge 2?
Fiese Anschuldigung gegen Sam Dylan
Lisha Savage beleidigt "Die Abrechnung"-Kollegen heftig - Instagram greift durch!
Reality-Star im Joyn-Interview
"Die Abrechnung" brachte Sara Kulka an ihre psychischen Grenzen
Explosiver Cast, Drama und spannende Twists
"Die Abrechnung - der Promi-Showdown": Fünf Highlights, die Reality-Fans begeistern
Familienplanung abgeschlossen
"Kein Grund": Darum will sich Sara Kulka nicht scheiden lassen
Siebter Todestag
Daniela Büchner gedenkt emotional ihrem verstorbenen Mann Jens
Folge 2 bringt neue Promis
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Sendezeiten im Überblick
Konfrontation pur
Alle wichtigen Infos zum Start der neuen Reality-Show auf ProSieben