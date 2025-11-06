Auch Familienplanung ist abgeschlossen Sara Kulka und der Vater ihrer Kinder: Trotz Trennung lehnt sie die Scheidung klar ab Aktualisiert: Vor 2 Stunden von spot on news Sara Kulka wurde 2012 Fünfte bei "GNTM". Bild: IMAGO / Future Image

Raus aus dem Familienhaus, Trennung vom Noch-Ehemann. Da steht doch sicher als Nächstes die Scheidung an, oder? Nicht bei Sara Kulka, Kandidatin bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Sie wählt bewusst einen anderen Weg.

Lieber Status quo als Streit und Stress? Viele Ex-Paare wollen sich nach einer Trennung auch so schnell wie möglich scheiden lassen. Nicht so Model und Reality-Star Sara Kulka. In einer Instagram-Fragerunde erörterte die 35-Jährige gerade, warum sie nicht daran denkt, sich vom Vater ihrer zwei Töchter auch offiziell zu lösen. Es gebe "mehrere Faktoren", weshalb eine Scheidung für sie in nächster Zeit nicht infrage komme, auch wenn sie längst mit ihren Kindern aus dem Familienhaus ausgezogen ist und einen Neustart in einer eigenen Wohnung gewagt hat. So könne eine Scheidung "Streit, Stress, Kosten und Nerven" bedeuten. Sara Kulka befürchtet auch, dass ihre Töchter dann womöglich "in irgendwelche Sachen involviert" würden, auch wenn sie und ihr Ex-Partner in dieser Sache eigentlich ganz vernünftig seien.

Sara Kulka: Keine Scheidung, kein weiteres Kind Für sie persönlich komme eine Scheidung aktuell einfach nicht infrage und sie sehe auch "keinen Grund" dafür. Schließlich beabsichtige sie auch nicht, so schnell noch einmal zu heiraten. Darüber hinaus gab Kulka, die 2012 durch "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, noch weitere private Einblicke. Sie habe sich ein drittes Kind gewünscht, inzwischen aber mit weiterem Nachwuchs "abgeschlossen". Denn sie könne sich nicht vorstellen, drei Kinder von zwei verschiedenen Vätern zu haben. Zu große Sorgen bereiten ihr die Organisation und Absprachen, die sie dann mit mehreren Parteien treffen müsste: "Am Ende klappt das nicht." Jetzt habe sie das Glück, dass sie mit ihrem neuen Partner, einem fünf Jahre älteren Engländer, den sie via Dating-App kennenlernte, einen tollen Vater für ihre Töchter habe. Pech beim nächsten Mal wolle sie nicht riskieren. Sie zieht inzwischen wohl sogar eine Sterilisation in Erwägung. Sie wolle sich eventuell "cutten" lassen, verriet Kulka.

"Die Abrechnung - der Promi-Showdown", läuft ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.