"Stank nonstop nach Schweiß" "Stank nonstop nach Schweiß": Sam Dylan kontert Lishas Instagram-Attacke nach "Die Abrechnung" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Sam Dylan teilt auf Instagram aus. Sein Ziel: Vermutlich Lisha Savage. Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Influencer Sam Dylan findet in einer Instagram-Story deutliche Worte – und zielt damit offenkundig auf Lisha ab, ohne einen Namen zu nennen. Hinter dem Angriff steckt ein bereits seit Tagen eskalierender TV-Beef.

Der Streit zwischen Reality-Protagonist Sam Dylan und Lisha Savage geht in die nächste Runde. Nachdem beide jüngst in "Die Abrechnung – Promi-Showdown" aufeinandergetroffen waren und dort bereits heftig aneinandergerieten, legte Dylan nun auf Instagram nach.

"Irgendwo tut sie mir aber auch leid" Auf seinem Account lud er seine Follower:innen zu einer Fragerunde ein – und machte zugleich klar, dass er keine Lust mehr auf Fragen zu einer gewissen Person habe ... "[Auf] Fragen zu einer bestimmten Person will ich gar nicht mehr eingehen", schrieb er in seiner Story. "Ich hab ja schon gesagt, das ist das Asozialste, was ich gesehen habe." Zwar nannte Dylan keinen Namen – doch es liegt nahe, dass seine Aussagen auf Lisha abzielen, mit der er sich bereits seit Tagen in Instagram-Stories streitet. "Irgendwo tut sie mir aber auch leid", fährt Dylan fort. Sie habe ja bereits mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Streit. Doch sein scheinbares Mitgefühl endet schon mit dem nächsten Satz: "Da bin ich so dankbar, dass ich so eine tolle Family habe. Und ich nicht aus der Gosse komme."

"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Folge 1 auf Joyn Hier die ganze Folge kostenlos streamen

"Die stank nonstop nach Schweiß" "Das war’s jetzt zu diesem [...] Rumpelstilzchen", fährt Dylan fort - nur um direkt noch einmal nachzulegen: "Die 48 Stunden mit dem gleichen Pullover rumläuft, selbst bei der Nominierung", schreibt Dylan. "Müsst ihr euch mal anschauen. Die stank nonstop nach Schweiß." Damit spielt er wohl auf eine frühere Instagram-Story von Lisha an, in der sie ihm vorgeworfen hatte, "fast ne Woche nicht geduscht" zu haben. Die Beleidigungen in einer ersten Version der Story waren offenbar so heftig, dass Instagram kurzerhand einschritt – und Lishas Story löschte. Danach postete sie eine "cleane" Version ihrer vorherigen Story, in der sie die Anschuldigungen wiederholte.

Das letzte Kapitel im Beef der Reality-Stars? In einer zweiten Story schloss Dylan seine Tirade ab: "So das war’s von mir jetzt. Da kann sie noch machen, was sie will. Ich weiß ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. [...] From Sam with Love (Stinkefinger-Emoji)". Ob die Auseinandersetzung damit tatsächlich beendet ist, bleibt fraglich. Wie es mit den beiden zerstrittenen Reality-Stars weitergeht, siehst du bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.