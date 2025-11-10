Wann läuft "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"? Alle Sendetermine der neuen Reality-Show

Die neue Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ist gestartet. Damit du weißt, wann du die neue ProSieben-Show im TV schauen oder streamen kannst: Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.

Insgesamt können sich Reality-Fans auf fünf Folgen voller Spannung, Tränen und Schlagabtausch freuen. Wie sich die Duos schlagen, siehst du ab 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Vergebung oder Zoff? Heute startet "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"

Es ist für viele wohl die Horror-Vorstellung: In "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" werden 16 Reality-Stars mit ihrem jeweils größten Feind konfrontiert. Zu allem Überfluss müssen sie mit diesem nicht nur in einem abgelegenen Gartenhaus leben, sondern auch Team-Challenges meistern.

Mit dabei sind Danni Büchner und Patricia Blanco die 2024 heftig aneinander gerieten. Außerdem Giulia Siegel und Verena Kerth, die eigentlich mal unzertrennlich waren, bis Lästereien und Liebesdramen die Glamour-Freundschaft zerschossen. Die selbsternannte Feministin Sara Kulka und "Richter Gnadenlos" Ronald Schill trafen bei "Villa der Versuchung" erstmals aufeinander - und stellten fest, dass sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

Mit dabei auch Kate Merlan und Sam Dylan: Sie wollten sogar eine Patchwork-Familie gründen - bis Sam Kate öffentlich bloßstellte und behauptete, sie sei nicht gut genug als Mutter seiner Kinder. Maurice Dziwak und Julian F.M. Stoeckel: Maurice befand sich noch zu Anfang des Jahres im Dschungel, als Julian F.M. Stoeckel öffentlich über ihn herzog.

In der Dating-Show "Are You The One" verstehen sich Anna und Chiara zunächst noch blendend. Doch nach der Ausstrahlung findet Anna heraus, dass Chiara einen One-Night-Stand mit ihrem Crush Tano hatte. Eva Benetatou wird für Lisha Savage zur Zielscheibe, als Eva im Frühjahr 2025 zugibt, der Seitensprung von Serkan Yavuz zu sein. Und schließlich bilden Umut Tekin und Stefan Kleiser ein Team - zwei Männer, ein Dauerclinch. Seit dem "Sommerhaus der Stars" 2024 fliegen zwischen ihnen die Fetzen.

Können die Stars ihre offenen Rechnungen begleichen und endlich Frieden schließen? Je kooperativer sich die zerstrittenen Promis zeigen, desto größer ihre Chance auf den Sieg und damit das Preisgeld von 50.000 Euro. Wer kann das Beef-Beil begraben und wer lässt alte Wunden wieder aufbrechen?

Schon nach der ersten Folge legt sich Lisha Savage auf Instagram mit Sam Dylan an und erhebt schwere Anschuldigungen - so krass, dass die Story sogar von Instagram gelöscht wird.