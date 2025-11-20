ARD legt sich fest
Weihnachts-Geschenk für Schlager-Fans: "Beatrice Egli Show" kehrt zurück
Aktualisiert:von Julia W.
Monatelang herrschte Unsicherheit um die Zukunft der "Beatrice Egli Show". Nun beendet Das Erste die Spekulationen und verrät ein entscheidendes Detail.
Lange war unklar, wie es mit der "Beatrice Egli Show" weitergeht. Selbst die Schlagersängerin wirkte im Sommer ratlos. "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht", sagte Beatrice Egli im Juni bei "Immer wieder sonntags", als sie auf die Zukunft ihres Formats angesprochen wurde.
Beatrice Egli macht ihren Fans ein Weihnachtsgeschenk
Jetzt schafft Das Erste Klarheit: Die nächste Ausgabe läuft am 20. Dezember 2025 um 20.15 Uhr, sowohl im Fernsehen als auch im Joyn-Livestream. Das bestätigte der verantwortliche Sender SWR gegenüber dem Branchenmagazin "Quotenmeter". Die Aufzeichnung erfolgte bereits am 27. September in den Berliner Studios Adlershof. Eine Live-Ausgabe wird es weiterhin nicht geben.
Auch das Schweizer Fernsehen SRF ist wieder beteiligt. "Wir sind mitten in den Vorbereitungen und freuen uns auf die Show", erklärte ein Sprecher. Nun gab Das Erste auch einen Teil der Gästeliste bekannt. Mit dabei sind Maite Kelly, Heinz Rudolf Kunze, Annett Louisan, Ben Zucker, Julia Lindholm, Linda Hesse, Santiano, Chris Norman, Pietro Basile, Dick Brave, Kerstin Ott, Trauffer, Oimara und Francine Jordi.
Vergangenheit der "Beatrice Egli Show"
Die Sendung blickt auf bewegte Jahre zurück: Seit ihrem Start 2022 wechselte sie mehrfach zwischen Hauptprogramm und dritten Programmen. 2023 noch ein Quotenhit im Ersten mit über drei Millionen Zuschauer:innen, rutschten die Werte 2024 nach dem Rückzug ins Regionalfernsehen auf unter zwei Millionen ab. Erst zu Ostern 2025 feierte Egli ihr Comeback im Hauptprogramm.
Trotz aller Unstimmigkeiten blieben Prominente wie Andreas Gabalier, Michelle oder Peter Maffay der Show treu. Ob diese drei im Dezember auch auftreten werden, ist noch nicht bekannt.
Beatrice Egli und Boris Becker quizzen
