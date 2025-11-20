Zuneigung mit viel Potenzial "Die Bergretter" Staffel 17: Bahnt sich eine neue Liebe an? Heute wird es sich entscheiden Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Markus’ Zieh-Tochter Mia Steiner (Lisa Junick) und Michis Sohn Leon Dörfler (Marinus Hohmann) verstehen sich sehr gut. Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

In Folge vier von "Die Bergretter" wird ein Junge vermisst, die Spannung steigt - doch plötzlich rückt etwas ganz anderes in den Fokus: zwei Personen kommen sich näher und näher. Entsteht in Ramsau eine neue Liebe?

Eigentlich geht es in Folge vier von "Die Bergretter" (Sendetermin: Donnerstag. 20. November, 20.15 Uhr, ZDF) um einen dramatischen Rettungseinsatz rund um Basti, seine Ex-Freundin und ihren verschwundenen Sohn Moritz. Er befindet sich in großer Gefahr. Die Uhr tickt!

Väter überrascht: Kennen sich Mia und Leon etwa schon? Trotz der Spannung möchten Markus (Sebastian Ströbel) und Michi (Robert Lohr) der Situation etwas Positives abzugewinnen versuchen und nehmen ihre Kinder mit auf die Suchaktion. Mit einer großen Überraschung: Erstaunt stellen die Väter fest, dass ihre Sprößlinge - Mia (Lisa Junick) und Leon (Marinus Hohmann) - sich offensichtlich bereits kennen. Und das womöglich besser, als den Vätern lieb ist.

Funkenflug im Café Bahnt sich eine neue Liebesbeziehung an bei "Die Bergretter"? Ausgeschlossen ist es nicht. Schon das erste Treffen von Mia und Leon in Folge drei erschien vielversprechend. Mia hilft in dem Café aus, in dem sie zuvor gestohlen hatte. Plötzlich erscheint Leon. Unmittelbar funkt es zwischen den beiden. Als Leon bezahlen will, funktioniert seine Karte nicht. Mit vielsagendem Lächeln überzeugt er Mia, später bezahlen zu dürfen. Sie nimmt das vielversprechende Angebot an. Was sie bis dahin noch nicht weiß: Leon ist Michi Dörflers Sohn.

Wer sind Mia und Leon? Mia ist die 17-jährige Pflegetochter von Markus Kofler. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte er sie in Ramsau aufgenommen. Sie sucht ihren Weg und sorgt als pubertierender Teenager für viel Wirbel in Markus‘ Leben und in Ramsau. Dabei testet sie gerne die Grenzen aus. Leon ist der Sohn von Michael "Michi" Dörfler. Auch er kehrte nach einer Pause nach Ramsau zurück und brachte viel Potenzial für Konflikte mit ins väterliche Haus. Stolz und trotzig schwankt er zwischen Rebellion und der Suche nach Geborgenheit. Hinter den Rollen stehen zwei Neuzugänge bei "Die Bergretter". Mia wird seit Staffel 17 von Schauspielerin Lisa Junick gespielt. Sie war bereits in "Frühling", "Letzte Spur Berlin" und "SOKO Wismar" zu sehen. Marinus Hohmann ist das neue Gesicht von Leon. Er ist bekannt aus der BR-Serie "Dahoam is Dahoam", wo er die Rolle von Till Brenner spielte. Du möchtest wissen, wie es in "Die Bergretter" weitergeht? Dann sieh dir die aktuelle 17. Staffel donnerstags im ZDF-Livestream auf Joyn an.