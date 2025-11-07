Trauer in Ramsau Diese "Bergretter"-Stars starben bereits den Serientod Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Bergretter Markus (Sebastian Ströbel r.) ist gemeinsam mit seinem Team im Einsatz am Berg. Hauptkommissarin Alex Winkler (Viktoria Ngotsé, l.) unterstützt sie. Bild: ZDF / Sabine Finger Fotografie

Wenn die Kameras in Ramsau am Dachstein rollen, ist eines sicher: Dramatik gehört bei den "Bergrettern" zum Alltag. Denn nicht nur die Bergsteiger:innen in Not geraten in Gefahr - auch die Helden selbst bleiben vom Schicksal nicht verschont.

Wenn in der ZDF-Serie "Die Bergretter" jemand in Not gerät, ist das Team um Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 48) normalerweise zur Stelle - mutig, erfahren und entschlossen, jedes Leben zu retten. Doch nicht immer gelingt es den Helden aus Ramsau, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Und manchmal trifft das Schicksal auch sie selbst. Seit dem Serienstart im Jahr 2009 hat es bereits zahlreiche tragische Abschiede gegeben - Momente, die selbst hartgesottene Fans zu Tränen rührten. Wir blicken zurück auf jene "Bergretter"-Charaktere, von denen wir uns für immer verabschieden mussten.

Der erste Verlust: Stefan Hofer Gleich in der allerersten Folge der Serie traf es Stefan Hofer (Stefan Murr), den Leiter der Bergwacht Ramsau. Bei einer Klettertour mit seinem Nachfolger Andreas Marthaler verunglückte er tödlich - ein Schockmoment, der den Ton für die kommenden Staffeln setzte. Schon damals war klar: Diese Serie zeigt nicht nur die Schönheit der Berge, sondern auch ihre gnadenlose Seite.

Das Opfer des Helden: Andreas Marthaler Dann ist wohl kaum eine Figur den Fans so im Gedächtnis geblieben wie Andreas Marthaler, gespielt von Martin Gruber. Er war nicht nur das Herz der Serie, sondern auch Inbegriff von Mut und Menschlichkeit. In Staffel 6, Folge 6, kam es dann zur wohl emotionalsten Szene der bisherigen Seriengeschichte: Marthaler durchtrennte sein eigenes Sicherungsseil, um ein junges Mädchen zu retten - und bezahlte diesen Akt der Selbstlosigkeit mit seinem Leben.

Unter der Lawine begraben: Sarah Kraus Auch Sarah Kraus (Stephanie Stumph), Marthalers Freundin, musste einen tragischen Serientod sterben. In Staffel 3, Folge 4, wurde sie von einer Lawine verschüttet und starb an den Folgen ihrer Verletzungen. Ihr Verlust war ein schwerer Schlag - nicht nur für Andreas, sondern auch für die Zuschauer:innen, die ihr warmherziges Wesen liebten.

Ein Schicksalsschlag für Markus Kofler: Der Tod von Johanna Marquart Selbst Markus Kofler, der sonst für seine innere Stärke bekannt ist, blieb nicht verschont. Seine Mutter Johanna Marquart (Michaela Rosen) kam in Staffel 13, Folge 3 ("Klang der Erinnerung") bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Ein Steinschlag löste das Unglück aus - Johanna wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Dr. Thomas Huber - ein Unfall mit bitterem Ende In Staffel 10, Folge 4, nahm auch das Schicksal von Dr. Thomas Huber (André Röhner) ein tragisches Ende. Nach einem heftigen Streit mit seiner Partnerin Katharina Strasser (Luise Bähr) stieg er wütend ins Auto - und kam bei einem Unfall ums Leben.

Der rätselhafte Absturz von Jessica "Jessi" Pollath In der ersten Folge der 14. Staffel sorgte der Tod von Hauptkommissarin Jessica Pollath (Maxi Warwel) für Aufsehen. Während einer Rettungsaktion stürzte sie eine Klippe hinunter, als sie eine Flüchtige stellen wollte. Ihre Leiche wurde nie gefunden - und doch gilt sie offiziell als tot. Bis heute spekulieren Fans, ob das Schicksal von Jessi Pollath eines Tages vielleicht doch noch eine überraschende Wendung nimmt.

Ein Abschied mit Herzinfarkt: Peter Herbrechter Auch Peter Herbrechter (Michael König), Vater von Tobias und Katharina Strasser, musste in Staffel 15 gehen. Während eines Treffens mit Investoren für sein Enzian-Projekt erlitt er einen Herzinfarkt und verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

Das Drama um Carola Steiner In Staffel 9, Folge 1 ("Am Abgrund"), starb Carola Steiner (Michaela Schausberger), eine enge Kindheitsfreundin von Markus Kofler und Mutter seiner Pflegetochter Mia (Mia-Sophie Ballauf). Ihr Tod hatte nicht nur persönliche Konsequenzen für Markus, sondern prägte auch die emotionale Entwicklung der Serie in den darauffolgenden Staffeln. Mia hat kurz darauf die Serie verlassen. Doch was ist das? Mia ist in der neuen Staffel zurück! Weshalb sie so anders aussieht und welcher "Die Bergretter"-Charakter ebenfalls ersetzt wurde, siehst du in der neuen Staffel im ZDF - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.