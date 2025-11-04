Double Trouble Drama am Berg: Kann "Bergretter"-Chef Markus Kofler eine Ausreißerin retten? Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von teleschau Lorenz König (Steffen Groth, M.) ist völlig überfordert mit seiner Tochter Mia Steiner (Lisa Junick, r.). Seine letzte Rettung: Mias Ziehvater Markus Kofler (Sebastian Ströbel, l.). Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Die 17. Staffel von "Die Bergretter" ist mit der Episode "Stilles Wasser" fulminant gestartet. In der zweiten Folge "Vertrauen" halten "Bergretter"-Chef Markus Kofler gleich zwei Teenie-Girls mächtig auf Trab. Eine der beiden gerät bei einer wilden Aktion sogar in Lebensgefahr ...

Hier gibt's die neue Staffel von "Die Bergretter": "Die Bergretter" mittwochs um 20:15 Uhr im ORF2-Livestream auf Joyn

Mit dieser Überraschung hatte Markus Kofler (Sebastian Ströbel) nicht gerechnet: Plötzlich steht seine Ziehtochter Mia Steiner (Lisa Junick) vor ihm. Ihr Vater Lorenz König (Steffen Groth) ist mit der pubertierenden Teenagerin überfordert und hofft auf Markus' Hilfe. Mia ist davon nicht begeistert. Sie ist sauer, weil ihr Vater sie gegen ihren Willen nach Ramsau gebracht hat. Markus hat eigentlich keinen Nerv für Mia und deren Vater, denn eine andere Teenagerin sorgt für Unruhe: Die 15-jährige Jenny (Laurena Marisol Lehrich) hat einen Motorroller geklaut und ist ins Gebirge abgehauen. Dort verunglückt sie und stürzt mit dem Flitzer einen Abhang hinunter. Als die Bergretter anrücken, finden sie aber nur den verlassenen Roller. Bei der Anreise von Jennys Mutter Claudia Eder (Jessica Ginkel) aus Wien stellt sich schließlich heraus, dass Jenny von zu Hause ausgebüxt ist.

Rollerunfall im Gebirge: "Bergretter"-Einsatz auf Leben und Tod Markus und Alexandra Winkler (Viktoria Ngotsé) vermuten Jenny auf einer Berghütte, die ihr Vater einst anmietete. Sie finden die Hütte jedoch verlassen vor. Jenny ist inzwischen auf der Alm von Annemarie Baumgartner (Kathi Leitner) untergeschlüpft. Als deren Sohn Mathias (Michael Kranz) zu Besuch kommt, erkennt er in Jenny die Diebin des Motorrollers. Er ruft sofort die Polizei, aber Jenny ergreift erneut die Flucht. Mathias nimmt die Verfolgung auf - eine Entscheidung mit dramatischen Folgen, die in einem Wettlauf um Leben und Tod endet. Neben dem dienstlichen Drama gibt es zudem Spannungen im privaten Umfeld der "Bergretter"-Crew. Weil Tobias Herbrechter (Markus Brandl) damit liebäugelt, als Bürgermeister zu kandidieren, kommt es zwischen ihm und Emilie Hofer (Stefanie von Poser) zu Spannungen. Katharina Strasser (Luise Bähr) hat ganz andere Probleme: Sie ist von den immer neuen Date-Ideen von Lukas Schlosser (Felix Everding) langsam, aber sicher überfordert. "Vertrauen" ist die insgesamt 102. Folge des seit November 2009 laufenden Erfolgsformats "Die Bergretter". Sie wird am Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt - und ist im ZDF-Livestream auch kostenlos auf Joyn zu sehen.