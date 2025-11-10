Das passiert in der "Bergretter"-Episode "Ohne Ausweg" Gletscher-Tour ins Verderben: Kommt "Bergretter" Markus Kofler zu spät? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau "Bergretter"-Chef Markus Kofler (Sebastian Ströbel) gibt alles, um Leben zu retten. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Das ZDF-"Bergretter"-Team bereitet sich auf den ersten Ramsauer "Highline Contest" vor. Da drängt eine Hiobsbotschaft den Slackline-Wettbewerb in den Hintergrund: Zwei Kinder sind bei einer Gletschertour verschwunden. Ist es für Markus Kofler und seine Crew zu spät?

Hier gibt's die neue Staffel von "Die Bergretter": "Die Bergretter" mittwochs um 20:15 Uhr im ORF2-Livestream auf Joyn

Marlus Kofler (Sebastian Ströbel) und sein Team freuen sich auf Abwechslung. Gemeinsam mit Jule (Vivien Schug) und Lenny (Béla Kampschulte) planen sie den ersten Ramsauer "Highline Contest", bei dem Kids in den Slackline-Sport reinschnuppern können. Die gute Laune währt aber nicht lange: Lara und Luis, die Kinder von Franziska (Julia Richter) und Jürgen Lehmann (Ole Eisfeld), sind von einer Gletschertour nicht zurückgekehrt. Die Bergretter machen sich sofort auf die Suche. Diese bleibt zunächst erfolglos und die Suche soll abgebrochen werden. Damit will sich die bestürzte Mutter Katharina nicht abfinden. Sie greift zu einer drastischen Maßnahme: Um die Bergretter zur Fortsetzung der Suche zu zwingen, droht sie, sich selbst in eine Schlucht zu stürzen. Bergretter Markus muss gleich zwei schwere Aufgaben lösen: die verzweifelte Mutter beruhigen und deren Kinder retten. Kommt er diesmal zu spät?

Bergretter unter Druck: Zwei Kinder verschwinden im Gebirge Tobi Herbrechter (Markus Brandl) glaubt an einen Scherz, als Emilie Hofer (Stefanie von Poser) verkündet, ebenfalls für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Aber das ist eine Fehleinschätzung. Emilie steigt, ermutigt von Katharina Strasser (Luise Bähr), voll in den Wahlkampf ein. Derweil ist Markus' Ziehtochter Mia (Lisa Junick) immer noch mit ihrem erzwungenen Umzug nach Ramsau unzufrieden. Dann lernt sie jemanden kennen, der sie die Situation plötzlich mit ganz anderen Augen sehen lässt. Was hat Leon Dörfler (Marinus Hohmann) damit zu tun? Überrascht ist auch Leons Vater Michi Dörfler (Robert Lohrer), denn der bekommt unerwarteten Besuch. "Ohne Ausweg" ist die dritte Folge der 17. Staffel von "Die Bergretter" und die insgesamt 103. Episode der ZDF-Erfolgsserie, die im November 2009 auf Sendung ging. "Ohne Ausweg" läuft am Donnerstag, 13. November, um 20:15 Uhr im ZDF und kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn.