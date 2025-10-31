Spannender Dreh
"Katharina befindet sich auf einer Reise zu sich selbst": "Bergretter"-Star Luisa Bähr verrät erste Details zu den neuen Folgen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Die 17. Staffel von "Die Bergretter" bringt neue dramatische Einsätze in den Alpen, aber auch tiefgreifende Veränderungen für Katharina Strasser. Schauspielerin Luise Bähr verrät, was auf die Rettungsärztin zukommt - und mit wem sie unbedingt vor der Kamera stehen will.
Mit der 17. Staffel von "Die Bergretter" kehren nicht nur die atemberaubende Alpenkulisse, sondern auch jede Menge Gefühl, Drama und Lebensfragen auf den Bildschirm zurück. Luise Bähr steht erneut als Katharina Strasser vor der Kamera - und ihre Figur erlebt eine Phase der Selbstfindung.
"Katharina befindet sich auf einer Reise zu sich selbst, zu ihren Bedürfnissen", erzählt Bähr im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Ruhr24". "Auch wenn die Liebe zu Markus immer da ist, weiß sie: Loslassen ist der einzige Weg, um anzukommen." Nachdem sie in der letzten Staffel begonnen hat, sich von Familie, Hof und Vergangenheit zu lösen, darf Katharina nun ihre neu gewonnene Leichtigkeit genießen - bis eine unerwartete Entscheidung alles verändert.
Luise Bähr in der neuen Staffel "Die Bergretter":
"Die Bergretter"-Star Luise Bähr über die Dreharbeiten
Doch nicht nur emotional geht es hoch hinaus: Die Dreharbeiten im Hochgebirge bringen das Team regelmäßig an die Grenzen.
Ob bei Minus 20 Grad im Tiefschnee auf 3.000 Metern, in Eisbächen oder glühender Höhensonne, es wird gedreht, geschwitzt und gefroren.
Besonders in Erinnerung blieb ihr ein spektakulärer Dreh in einer Gletscherspalte während eines Schneesturms: "Ein Seil war unsere einzige Orientierung - das war echtes Abenteuerkino." Genau dieser Nervenkitzel sei es, der die Serie für sie so besonders mache.
Luise Bähr hat einen Herzenswunsch
Neben Katharinas innerer Reise stehen in den neuen Folgen auch Beziehungsfragen, der Bürgermeister-Wahlkampf und familiäre Spannungen im Mittelpunkt. Trotzdem bleibt der Zusammenhalt am Dachstein stark: "Auch wenn es Turbulenzen gibt - am Ende beweist jeder, dass wir eine Bergretterfamilie sind", erzählt Bähr.
Und obwohl Bähr in der Serie längst ihren Platz gefunden hat, gibt es für sie einen Herzenswunsch bezüglich eines Partners für kommende Drehs.
Unbedingt Simon Böer! (…) Bei den "Bergretter"-Dreharbeiten sind wir uns nur in einer einzigen Szene begegnet. In meinen Augen verschenktes Potenzial.
Neue Gesichter, neue Herausforderungen und eine Katharina, die endlich herausfindet, was sie wirklich will - das verspricht eine der emotionalsten Staffeln bisher. Die sieben neuen Folgen laufen seit dem 30. Oktober immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF und natürlich im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
