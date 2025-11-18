Die Schauspielerin im Porträt "Ohne Trauschein glücklich": Das ist der Mann an der Seite von "Die Bergretter"-Star Luise Bähr Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau Wer ist der Mann an der Seite von "Die Bergretter"-Darstellerin Luise Bähr? Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

In der Serie "Die Bergretter" sucht Luise Bähr noch nach der großen Liebe. Im wahren Leben hat die Schauspielerin sie längst gefunden. Warum für sie Heiraten dennoch kein Thema ist.

Steckbrief Luise Bähr Name: Luise Bähr

Geburtstag: 23. Juni 1979

Geburtsort: Frankfurt am Main

Wohnort: Berlin

Größe: 1, 65 Meter

Familienstand: in einer Beziehung

Kinder: eine Tochter

Mit ihm ist Luise Bähr seit fast 20 Jahren liiert Seit 2014 verkörpert Luise Bähr in "Die Bergretter" die Ärztin Katharina Strasser. Ihr Liebesleben in der Serie ist ein Auf und Ab. Im wahren Leben ist die Schauspielerin seit etwa 20 Jahren mit dem Regisseur und Kameramann Bernhard Jasper ("What a Man") liiert. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Dass es nicht immer rund lief, verriet Luise Bähr 2023 gegenüber "Bunte". Und sie lieferte ihre Beziehungstipps gleich mit: "Mir ist wichtig, dass man dann wieder aufeinander zugeht, im Gespräch bleibt. Wir sind seit 17 Jahren zusammen und jeder verändert sich in so einer langen Zeit. Man muss versuchen, im Austausch zu bleiben, damit man den anderen nicht verliert."

Leben und Lieben zwischen Großstadt und Bergen "Die Bergretter" wird in der Steiermark gedreht, Luise Bährs Familie lebt in Berlin. Und so geht ihre Tochter während der Dreharbeiten ein halbes Jahr in Österreich zur Schule, ansonsten in Berlin. Es sei "ein Geschenk, Großstadt und Landleben vereinbaren zu können", schwärmte Bähr 2024 im Gespräch mit "t-online". Und wie verkraftet die Liebe die räumliche Trennung? "Es hält unsere Beziehung sicher frisch, dass wir beide beim Film arbeiten, viel reisen und dadurch nie Alltagstrott aufkommt. Wir müssen immer spontan bleiben. Aber wir sind immer in Kontakt und sehen uns, so oft wir können." Wenn man so lange zusammen ist, denkt man da nicht irgendwann ans Heiraten? "Wir sind schon so lange zusammen und durch so viele Dinge miteinander verbunden, dass wir auch ohne Trauschein glücklich sind", erklärte Bähr gegenüber "t-online". "Wir haben nicht das Gefühl, dass wir das irgendwie bräuchten."

Auf romantische Rollen abonniert Größere Bekanntheit erlangte Luise Bähr bereits ab 2001 in acht Staffeln als Arzthelferin Ramona in der ZDF-Serie "Der Landarzt". Ab 2010 spielte sie die Hauptrolle in der Telenovela "Hanna - Folge deinem Herzen". Auch in Gastrollen ist Bähr häufig im romantischen Genre zu sehen, darunter in den Reihen "Kreuzfahrt ins Glück", "Inga Lindström" und "Rosamunde Pilcher". Doch auch in Krimiserien war sie schon anzutreffen, etwa in "Heldt", "Küstenwache", "Wilsberg" und "Notruf Hafenkante".

Luise Bähr macht ihre Stunts selbst Für "Die Bergretter" muss sich Luise Bähr fit halten, schließlich macht sie fast alle Stunts selbst. "Ich trainiere viel Beine", verriet sie "Bunte". "Und weil wir am Berg drehen, auch Skifahren." Vor Szenen in eisigem Wasser habe sie schon mehr Respekt. Wasser an sich stellt aber offenbar kein Problem dar. Auf der Internetseite ihrer Agentur wird neben Snowboarden auch Tauchen unter Bährs sportlichen Fähigkeiten aufgelistet. Und auch musikalisch hat sie offenbar einiges drauf. Neben Schlagzeug spielt sie Saxofon und Klarinette. Außerdem ist sie eine vielseitige Tänzerin.