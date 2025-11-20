Neue Folge verschoben
Programmänderung: ZDF unterbricht Ausstrahlung von "Die Bergretter"
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Fans von "Die Bergretter" müssen Anfang Dezember umplanen: Die beliebte Serie pausiert für eine Woche, denn das ZDF widmet den Donnerstagabend einem festlichen Highlight mit Giovanni Zarrella. Alle Infos zur Programmänderung.
Giovanni Zarrella live mit festlicher Weihnachtsshow statt "Bergretter"
Am 4. Dezember um 20:15 Uhr präsentiert der Entertainer Giovanni Zarrella live aus Offenburg "Die große Weihnachtsshow": eine Mischung aus mitreißender Musik, festlicher Stimmung und wohltätigem Engagement. Neben Giovanni Zarrella sorgen bekannte Stars wie Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws und Lord Of The Dance für ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm.
Außerdem werden Prominente aus Unterhaltung und Sport während der Show telefonisch Spenden entgegennehmen, um die weltweite Arbeit der kirchlichen Organisationen Misereor und Brot für die Welt im Kampf gegen Armut zu unterstützen.
"Die Bergretter": So geht's am 11. Dezember weiter
Durch das Weihnachts-Special verschiebt sich die für den 4. Dezember geplante "Bergretter"-Episode "Marterl" auf den 11. Dezember. Die Folge "Gespenster" am 27. November kannst du um 20:15 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn anschauen.
Darum geht's am 11. Dezember in "Marterl":
Christian Persch will am Geburtstag seiner verstorbenen Frau Blumen an ihr Gedenkkreuz legen, doch ein anderer Mann ist ihm zuvorgekommen. Beim Versuch, ihn einzuholen, stürzen beide in eine Gletscherspalte. Seine Tochter Leonie alarmiert die Bergrettung, da sie ihren Vater nicht erreichen kann.
Für Markus Kofler kommt der Einsatz gelegen: Sein Halbbruder Jan taucht nach Jahren der Funkstille plötzlich auf dem Hof auf. Zwischen den Brüdern gibt es Spannungen, doch Markus muss die persönliche Auseinandersetzung zurückstellen und sich auf die Suche nach Christian konzentrieren.
Christian hat derweil eine überraschende Begegnung mit Andreas Mitterlehner, die eskaliert. Als die Bergretter eintreffen, ist Christian verschwunden. Nur Andreas bleibt zurück, und Markus ahnt, dass dieser etwas verbirgt.
Parallel spitzt sich Emilies Wahlkampf zu: Während sie angespannt ihrem letzten Auftritt entgegenfiebert, ereignet sich auf dem Weg zur Veranstaltung ein tragischer Zwischenfall.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
