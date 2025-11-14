Verrückt! So stellt sich "Bergretter"-Star Markus Brandl seinen Serientod in der ZDF-Serie vor Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von C3 Newsroom Markus Brandl hat für seine Rolle in "Die Bergretter" ganz konkrete Vorstellungen - auch davon, wie er einmal abtreten wird. Bild: IMAGO / Sven Simon

16 Jahre lang verkörpert Markus Brandl nun schon den ZDF-Bergretter Tobias Herbrechter - eine Rolle, die ihn geprägt hat wie keine andere. Ein Abschied? Für den 50-Jährigen kaum vorstellbar. Und doch verrät der Schauspieler nun, wie sein Serienheld eines Tages abtreten dürfte.

2019 zog Brandl überraschend die Reißleine. Nach über einem Jahrzehnt bei "Die Bergretter" wollte er beruflich neue Wege gehen. "Ich hatte auch eine neue Agentur, war in einem guten Alter und hatte viele Angebote, die ich vorher nie annehmen konnte", erzählt er im Interview mit dem Magazin "Closer". Doch dann kam die Corona-Pandemie - ein Karriere-Neustart zwischen Lockdowns, abgesagten Projekten und gebremster künstlerischer Freiheit war kaum möglich Als er 2022 für ein einmaliges "Bergretter"-Special zurück ans Set kam, merkte er, wie sehr ihm die Arbeit am Dachstein gefehlt hatte. Somit wurde endgültig entschieden: Brandl blieb.

So soll Tobias Herbrechter sterben Heute fühlt sich der Schauspieler so wohl in seiner Rolle wie lange nicht - und hat sich sogar schon überlegt, wie Tobias Herbrechter eines Tages sterben sollte. Seine Vision? Tobias Herbrechter soll im hohen Alter von uns gehen - genauer gesagt:

Mit 99 Jahren beim Geschlechtsverkehr auf dem Gafstein-Gipfel. Markus Brandl über den Tod von Tobias Herbrechter

Dass er überhaupt so locker darüber reden kann, war nicht immer selbstverständlich. Erst nach seinem Comeback 2022 habe er verstanden, wie sehr ihm die Figur am Herzen liegt – und wie sehr ihn das Publikum genau in dieser Rolle schätzt. "Ich habe gemerkt, dass ich endlich akzeptieren muss, dass das, was ich hier mache, gut ist", sagt er rückblickend. Die 17. Staffel von "Die Bergretter" läuft seit dem 30. Oktober 2025 Donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF - oder im Livestream auf Joyn.