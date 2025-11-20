News "Die Giovanni Zarrella Show": Die Gäste und Sendetermine für die nächste Show 2025 Veröffentlicht: Vor 30 Minuten

Bist du bereit für “Die Giovanni Zarrella Show”: Wir sagen Dankeschön” am 22 November 2025? Auf Joyn kannst du die Musikshow am Samstag im Livestream sehen.

Wann und wo kann ich "Die Giovanni Zarrella Show" streamen? “Die Giovanni Zarrella Show” (“Wir sagen Dankeschön”) wird am Samstag, den 22.11.2025 um 20:15 Uhr nicht nur im Fernsehen, sondern auch im kostenfreien ZDF-Livestream auf Joyn übertragen. Bei dem Streaming-Portal gibt’s die 180-minütige Sendung auf dem Endgerät deiner Wahl zu sehen.

"Die Giovanni Zarrella Show: Wir sagen Dankeschön" im Livestream Das erwartet euch bei “Die Giovanni Zarrella Show” im Livestream: Unter dem Motto “Wir sagen Dankeschön” feiert Giovanni Zarrella gemeinsam mit dem Publikum und prominenten Gästen eine rauschende und besinnliche Musikshow. Die ESC-Legende Nicole widmet ihrem Entdecker und langjährigen Mentor Ralph Siegel zum 80. Geburtstag ein Medley ihrer großen Hits. Auf 40 Jahre Bühnenkarriere blickt der Sänger Olaf Berger zurück. Für magische Momente sorgen die Ehrlich Brothers.

Alle Fakten zu “Die Giovanni Zarrella Show” im TV und Livestream Datum: 22.11.2025 (Erstausstrahlung) Übertragung: ZDF-Livestream auf Joyn Thema: “Wir sagen Dankeschön” Produktionsjahr: 2025 Länge: 180 Minuten (von 20:15 bis 23:15 Uhr) Live: Ja In HD: Ja

So siehst du die kostenlosen Livestreams von "Die Giovanni Zarrella Show" über Joyn auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream von “Die Giovanni Zarrella Show” auf Joyn schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass du die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert hast – also entweder auf deinem Smartphone, Tablet oder dem Smart-TV. Hast du ein Android-Endgerät, findest du die Joyn App ganz einfach im Google Play Store. Für iPhone oder iPad ist sie über den Apple App Store installierbar. Du willst Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV streamen? Das ist derzeit mit Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV möglich.

Kostenlosen Livestream auf Joyn auf dem PC schauen Du kannst Joyn auch in jedem Internet-Browser nutzen. Bei einigen Sendern brauchst du dafür nur eine Registrierung. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.