"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler packt "ganze Wahrheit" aus

Karin Thaler zeigt in ihrem neuen Buch "Stark, weil ich stark sein musste" eine ganz neue, persönliche Seite.

Karin Thaler überrascht mit einem sehr persönlichen Einblick in ihr Leben. In ihrem neuen Buch bricht die "Rosenheim-Cops"-Darstellerin ihr Schweigen über schwierige Jahre und zeigt, wie sie es geschafft hat, aus Schmerz neue Stärke zu schöpfen.

Schauspielerin Karin Thaler, vielen bekannt als Marie Hofer aus der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" , öffnet in ihrem neuen Buch "Stark, weil ich stark sein musste" erstmals das Kapitel über die dunklen Seiten ihres Lebens.

Karin Thaler verarbeitet ihre Vergangenheit in neuem Buch

Auf ihrem Instagram-Account @karinthaler_original teilte die 60-Jährige, dass sie fast zwei Jahre an dem Buch gearbeitet habe, um "alles aufzuarbeiten, was da noch in mir geschlummert oder gebrodelt hat".

Während sie in ihrer Paraderolle stets den familiären Hof am Laufen hielt, musste Thaler auch im echten Leben in schwierigen Zeiten "den Betrieb" aufrechterhalten. In ihrem Buch "Stark, weil ich stark sein musste" beschreibt sie, dass sie zwar die "Sauberfrau" sei, als die sie viele kennen, ihr Leben jedoch auch "Abgründe" bereithielt.

Im Instagram-Video spricht Thaler offen über ihre Vergangenheit, insbesondere über das belastete Verhältnis zu ihrer Mutter, die spielsüchtig gewesen sei. Diese "toxische Geschichte", wie sie sagt, habe ihr Leben stark geprägt. Gleichzeitig hätten sie diese "Horrorjahre" gelehrt, ihr heutiges Leben umso mehr zu schätzen.