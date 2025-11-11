Comeback Überraschendes Wiedersehen: Dieser "Rosenheim-Cops"-Star plaudert spannende Rückkehr aus Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Bei den "Rosenheim-Cops" bekommt Baran Hêvî alias Kommissar Kaya (rechts im Bild) bald wieder Unterstützung von einem bekannten Gesicht. Bild: ZDF/Linda Gschwentner

Ab Herbst läuft die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops". Jetzt enthüllte einer der Protagonisten der Krimi-Serie, dass es zu einer spannenden Reunion kommt: Zwei Ermittler gehen wieder gemeinsam auf Verbrecherjagd.

Heimkehr ins Revier Noch müssen sich die Fans der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" ein bisschen gedulden. Die Jubiläumsstaffel des beliebten Krimi-Formats ist aktuell im Dreh. Ab Herbst laufen dienstags um 19:25 Uhr neue Folgen. Schon seit Längerem steht fest, dass die Zuschauer:innen bald auf eine echte Ikone der Serie verzichten müssen: Polizeisekretärin Miriam Stockl, gespielt von Marisa Burger (52). Dafür kehrt eine andere beliebte Figur zurück! Baran Hêvî (38) verkündete auf seinem Instagram-Kanal: Michaela Weingartner alias Kommissarin Julia Beck ist wieder mit dabei.

Kilian Kaya und Julia Beck treten wieder als Ermittlerteam auf Auf einem gemeinsamen Foto zeigen sich Baran Hêvî und Michaela Weingartner vorfreudig und entschlossen. "Wir als Kommissarin Julia Beck und Kommissar Kilian Kaya freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir in der kommenden Staffel in zwei Folgen gemeinsam für sie Rosenheim-Cops ermitteln werden", schreibt der Schauspieler dazu. Weingärtner, eine gebürtige Chiemgauerin, hatte Mitte Dezember 2023 ihren Einstand bei "Die Rosenheim-Cops" gefeiert. Damals verschwand sie allerdings kurz darauf schon wieder von der Bildfläche. In der Serie ist sie auf Fortbildung. Der private Grund: eine Schwangerschaft. "Michaela Weingartner ist Mutter eines Kindes geworden - aus diesem Grund pausiert sie bei den Cops", zitierte dazu im Frühjahr 2024 die Münchner "Abendzeitung" eine Sendersprecherin. Kriminalkommissar Kilian Kaya ging erstmals in Staffel 20 bei "Die Rosenheim-Cops" auf Verbrecherjagd. Er vertrat damals Kriminalhauptkommissar Anton Stadler (Dieter Fischer). Seit der 22. Staffel gehört er zur Stammbesetzung. Das könnte "Rosenheim-Cops"-Fans auch gefallen: Drehorte der "Rosenheim-Cops": Hier wird die ZDF-Serie produziert "Rosenheim‑Cops": Kommt Sarah Thonig als neue Sekretärin nach dem Aus von Marisa Burger? Bastian Schweinsteiger bekommt Angebot von "Rosenheim-Cops"-Star: "Immer offen für dich"

Die Fans fremdelten zu Beginn ein wenig mit Kommissarin Julia Beck Während sich die 34-Jährige bei den "Rosenheim-Cops" vom ersten Drehtag an wie zu Hause fühlte, waren die Fans der Serie am Anfang teilweise noch nicht begeistert. "Fehlbesetzung" und "kein Glücksgriff" waren noch eher harmlose Kommentare. Jetzt scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Auf der Instagram-Seite von Baran Hêvî freuen sich viele mit dem Duo: "Gute und spannende Mischung, ihr zwei. Freu mich", ist zu lesen. "Super! Herzlichste Gratulation", lautet ein anderer Kommentar. Wann genau Kilian Kaya und Julia Beck zusammen im Fernsehen den Dienst antreten, steht noch nicht fest. Bis die Ausstrahlung der 25. Staffel startet, können sich die Zuschauer:innen noch an älteren Episoden erfreuen. Von Montag bis Samstag sendet das ZDF um 16:10 Uhr jeweils eine Wiederholung, die zeitgleich im Stream auf Joyn zu sehen ist. Aktuell handelt es sich um Folgen aus Staffel 9. Auch zur üblichen Sendezeit am Dienstag um 19:25 Uhr läuft im ZDF sowie im Stream auf Joyn "Die Rosenheim-Cops".