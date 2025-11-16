Heimliche Küsse! Wochen-Vorschau von "Die Spreewaldklinik" ab 17. November: Gehen Erik und Lea fremd? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Aenna Schneider Ausrutscher oder Schicksal? Welche Folgen hat der Kuss zwischen Lea (Sina-Valeska Jung) und Erik (Daniel Buder)? Bild: SAT.1

Dramatische Wendungen: Eine Welle von Lebensmittelvergiftungen erschüttert Börnow, Dr. Wemuth wird Chefarzt, Nico plant eine Rache-Aktion und es kommt zum Kuss zwischen Lea und Erik! Was diese Woche noch in der "Spreewaldklinik" passiert, erfährst du hier - und in SAT.1 und auf Joyn.

Mehrere Leute in Börnow haben eine Lebensmittelvergiftung. Während sich die Patient:innen langsam erholen, werden die tatsächlichen Ausmaße für Andreja (Rilana Nitsch)und Kai (Thomas Schimanski) erst jetzt deutlich spürbar. Die Gästereservierungen im Sägewerk sind eingebrochen, und das Gesundheitsamt steht vor der Tür, um die Ursache zu untersuchen. Auch Dr. Wemuth (Karsten Speck) hatte sich seine letzten Arbeitstage in der Spreewaldklinik ruhiger vorgestellt. Stattdessen soll er kurzfristig für Dr. Berg (Muriel Baumeister) als Chefarzt einspringen. Zähneknirschend nimmt er die Herausforderung an. Nico (Isabel Hinz), die gerade erst von den finanziellen Konsequenzen des Betrugs durch Koschwitz erfahren hat, steht plötzlich dem Übeltäter gegenüber. Dieser liegt in einem Krankenhausbett, sichtlich darum bemüht, sie zu provozieren. Ihre Emotionen kochen über, doch dann bietet sich unerwartet die Gelegenheit, für Ausgleich zu sorgen. Eigentlich schien die Partnerwahl getroffen: Lea (Sina-Valeska Jung) mit Mark (Jan Hartmann), Erik (Daniel Buder) mit Mona (Maja Lehrer). Doch Lea und Erik finden immer wieder zueinander. Verunsichert von ihren eigenen Gefühlen, lassen sie sich in einem unbeobachteten Moment zu einem Rückfall in alte Muster hinreißen. Wie werden Mona und Mark auf diesen "Ausrutscher" reagieren?

Folge 101 (17. November): "Der wunde Punkt" Nachdem sich einige Gäste im Sägewerk Lebensmittelvergiftungen zugezogen haben, bleibt Andreja (Rilana Nitsch) und Kai (Thomas Schimanski) die Kundschaft aus. Um diese wieder zurückzugewinnen, haben die beiden einen unkonventionellen Plan: eine Schonkost-Party. Erik und Mona wollen derweil ihre Beziehung auf die nächste Ebene bringen. Doch jedes Mal, wenn sie sich näherkommen könnten, werden sie unterbrochen. Zudem ist sich Erik über seine Gefühlslage gegenüber Lea unsicher. Paul (Daniel Scholz) liegt währenddessen im OP und kämpft um sein Leben. Nico hat Angst, ihren Vater zu verlieren und bereut, ihn immer wieder abgeblockt zu haben.

Folge 102 (18. November): "Schuld und Sühne" Lea bemüht sich, der neuen Beziehung von Erik Verständnis entgegenzubringen. Eigentlich hat sie ja auch Mark. Doch die neue Bindung ihres Ex zu akzeptieren, fällt ihr insgeheim schwer. Vera versucht, ihre Schwester auf andere Gedanken zu bringen. Dafür organisiert sie ein romantisches Date für Lea und Mark. Doch dieses läuft ganz anders als gedacht! Ausgerechnet nachdem Nico von den massiven Geldproblemen ihrer Eltern erfährt, wird Koschwitz in die Klinik eingewiesen - der Grund allen Übels. Als der Betrüger bei ihr auf Station landet, lässt sich Nico zu einer impulsiven Handlung hinreißen. Währenddessen bringen die Lebensmittelvergiftungen eine weitere unangenehme Folge für Andreja und Kai mit sich: Besuch vom Gesundheitsamt.

Folge 103 (19. November): "Rache tut weh" Lea und Erik kommen aufgrund eines Reservierungsfehlers zu einem unverhofften Dinner zu zweit, das sie genießen, ihre Freude darüber aber nach außen herunterspielen. Parallel dazu kämpft Nico immer noch mit den Nachwirkungen der Konfrontation mit Koschwitz. Radu (Richard Ciuchendea) beobachtet Nicos heftige Reaktion mit Sorge, gerät aber schließlich selbst ins Visier von Koschwitz' Provokationen und verliert die Kontrolle. Dr. Wemuth muss derweil notgedrungen für Dr. Berg einspringen und fühlt sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit unerwartet wohl in der Chefarzt-Rolle.

Folge 104 (20. November): "Heinzelmännchen" Radu überdenkt sein Verhalten gegenüber dem eingewiesenen Bauunternehmer. Als dieser nach seinem Herzinfarkt erwacht, entschuldigt er sich bei ihm. Nico kann mit dem Thema allerdings nicht so schnell abschließen. Zufällig kommt sie an sensible Informationen über Koschwitz, der ihren Vater in den Ruin getrieben hat. Um Paul zu entlasten, schmiedet Nico einen heiklen Plan. Dr. Wemuth geht voll auf in der Rolle des Chefarztes, bis auf einmal ein Windstoß alles durcheinanderbringt. Lea macht sich Sorgen um ihre Schwester Vera (Sandrine Mittelstädt). Nachdem diese sich von ihrem Mann getrennt hat, plant sie jetzt neue Wege, um doch noch schwanger zu werden, doch diese sind nicht ganz unbedenklich. Lea braucht Trost und den findet sie ... allerdings nicht bei ihrem Freund Mark.

Folge 105 (21. November): "Eine unerwartete Gelegenheit" Koschwitz soll endlich für seine Taten gerade stehen! Nico plant, mit Radu an ihrer Seite, den Übeltäter zu erpressen. Der Brief seiner Geliebten könnte dabei behilflich sein. Doch um wirklich Eindruck zu hinterlassen, brauchen sie mehr Beweise für seine Betrügereien. Im Optimal-Fall würden ihn dann Paul und Doreen (Jessica Walther-Gabory) Koschwitz in flagranti ertappen - am besten auf Video. Radu macht sich nach den letzten erfolgreichen OPs keine Gedanken mehr um seine Hand. Plötzlich beginnt diese jedoch, wieder zu zittern. Beim Trösten, hat Erik Lea geküsst. Nun ist Erik völlig überfordert mit der Situation. Er möchte Mona schnellstmöglich davon erzählen! Lea ist anderer Ansicht. Nach dem Kuss reiste sie überstürzt mit ihrer Schwester ab. Sie möchte, dass er zumindest damit wartet, bis sie zurück ist. So kann sie Mark gleichzeitig einzuweihen. Doch ihr Telefonat über die heikle Situation hört jemand mit.