Anime-Klassiker wieder da! Nach Jahrzehnt wieder im TV: "Dragon Ball" läuft bald auf ProSieben MAXX und Joyn Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Viele kennen und lieben es noch aus ihrer Kindheit: Jetzt ist der Anime-Klassiker zurück! Bild: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Nach über zehn Jahren ist der Kult-Anime "Dragon Ball" wieder im Free-TV zu sehen. ProSieben MAXX zeigt die erste DB-Serie ab dem 26. November 2025 – und bietet Fans auch eine Streaming-Option auf Joyn.

Findet alle sieben Dragon Balls und eure Wünsche werden wahr! Alle Fans hören bei diesem Satz in ihrem Kopf sofort die Titelmelodie von Akira Toriyamas weltberühmtem Werk. Jetzt kehrt der Anime "Dragon Ball" endlich wieder auf die deutschen Fernsehbildschirme zurück. Zuletzt war der Klassiker zwischen Januar 2014 und Juni 2015 im "YEP!"-Programmblock auf ProSieben MAXX zu sehen. Ab dem 26. November 2025 wird die erste Serie der beliebten Reihe von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr auf ProSieben MAXX ausgestrahlt. Wer die Abenteuer von Son Goku und seinen Freund:innen nicht live verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Folgen nach der Ausstrahlung für kurze Zeit kostenlos auf Joyn zu streamen. Die Ausstrahlung umfasst alle Folgen der Serie.

Ein zeitloser Klassiker kehrt zu ProSieben Maxx und Joyn zurück Die Entscheidung, die Abenteuer von Son Goku zurückzubringen, dürfte viele Zuschauer:innen begeistern. Insbesondere jene, die mit der Serie aufgewachsen sind und nun die Möglichkeit haben, die Geschichte des jungen Son Goku, Bulma und ihren Freunden erneut zu erleben. Die Serie basiert auf dem Manga von Akira Toriyama, der international als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Anime- und Manga-Welt gilt. Der Anime erzählt die Geschichte des Jungen Son Goku, der mit einem Affenschwanz geboren wurde und sich auf eine epische Reise begibt, um die sieben magischen Dragon Balls zu finden. Diese mächtigen Artefakte haben die Fähigkeit, jeden Wunsch zu erfüllen. Auf seiner Reise trifft Son Goku zahlreiche Freunde, darunter Bulma, Krillin und den Herr der Schildkröten, und stellt sich gefährlichen Gegnern wie der Red Ribbon-Armee oder dem finsteren Dämon Piccolo.