Sarah Connors peinlichster Tag "Experte für Alles": "Promibonus" auf dem Bürgeramt? Klaas ist von Sarah Connor schwer beeindruckt

Können sich prominente Menschen Vorteile erschleichen? Klaas Heufer-Umlauf hat es bei "Experte für Alles" bereits ausprobiert, jetzt versucht auch Sarah Connor ihren großen Namen auszunutzen. Das unsympathische Verhalten ist zum Glück nur Teil eines TV-Experiments.

Für seine Show "Experte für Alles" testete Klaas Heufer-Umlauf vor einiger Zeit selbst, ob es in Deutschland möglich ist, aufgrund der eigenen allgemeinen Bekanntheit besondere Vorteile zu erhalten. Die Frage nach einem Promi-Bonus war dem Moderator damals sichtlich peinlich - der entstandene Beitrag in der Sendung dadurch allerdings umso lustiger.

Popstar fordert Promi-Bonus: "Kennen Sie mich eigentlich?" Eine Frage blieb bei Klaas' Aktion jedoch unbeantwortet: Ist der Moderator womöglich nicht berühmt genug für richtig große Vergünstigungen und Geschenke? Um dies zu ergründen, ging der große Promi-Bonus-Test bei "Experte für Alles" in die zweite Runde. Keine Geringere als Sarah Connor, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands, machte sich in der Folge vom 11. November 2025 daran, allein durch ihren Namen möglichst große Zuwendungen zu erhalten. Unter anderem versuchte die Sängerin, beim Kauf von Backwaren und dem Buchen eines Hotelzimmers gut wegzukommen. Schon der erste Trailer ließ erahnen, dass bei diesem dreisten Verhalten von Sarah Connor der eine oder andere Cringe-Moment nicht ausbleiben würde. Wie schwer es Sarah Connor gefallen ist, die Rolle der fordernden Prominenten zu spielen, und wie erfolgreich ihre Versuche waren, siehst du im Clip ganz oben auf dieser Seite oder in der ganzen Folge auf Joyn.

Der peinlichste Tag im Leben von Sarah Connor geht weiter Bereits für den ersten Teil des Promi-Bonus-Tests versprach der offizielle Instagram-Kanal von "Experte für Alles" nicht weniger als den "peinlichsten Tag in Sarah Connors Leben".

In der nächsten Folge der Show geht dieser Tag nun weiter. Heute Abend versucht Sarah Connor, auf dem Bürgeramt eine Sonderbehandlung ihrer Anliegen zu erreichen. Wird ihre Prominenz dafür ausreichend sein? Vom Ergebnis ist letztlich nicht nur Klaas Heufer-Umlauf schwer beeindruckt, so viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten. Den ganzen Beitrag solltest du dir nicht entgehen lassen - jetzt auf Joyn streamen!

