Die Promis ziehen wieder ein: Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" ist am 13. November gestartet.

Wildwechsel in den Reality-Alpen

Seit Donnerstag, 13. November 2025, läuft die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten, kostenlosem Streaming und exklusiver Preview auf Joyn findest du hier.

Seit Donnerstag, 13. November, wird wieder um Stockbetten gefeilscht, ums Absägen gebangt und das Promi-Revier markiert: Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startete auf Joyn. Neben den bekannten Reality-Rudeltieren Eva Benetatou und Walentina Doronina treten diesmal unter anderem Dschungelcamper Maurice Dziwak mit Reality-Frischling Papa Frank und "Promi Big Brother"-Siegerin 2023 Yeliz Koc mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse an.

Wer mit wem? Diese neun Promi-Paare wohnen im "Forsthaus Rampensau Germany":