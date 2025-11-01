Die Promis ziehen wieder ein: Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 13. November.

Ab Donnerstag, 13. November 2025, beginnt die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten, kostenlosem Streaming und exklusiver Preview auf Joyn findest du hier.

Du kriegst nicht genug?

Wildwechsel in den Alpen: Start der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"

Ab Donnerstag, 13. November, wird wieder um Stockbetten gefeilscht, ums Absägen gebangt und das Promi-Revier markiert: Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet auf Joyn. Neben den bekannten Reality-Rudeltieren Eva Benetatou und Walentina Doronina treten diesmal unter anderem Dschungelcamper Maurice Dziwak mit Reality-Frischling Papa Frank und "Promi Big Brother"-Siegerin 2023 Yeliz Koc mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse an.

Wer mit wem? Diese neun Promi-Paare ziehen ab 13. November ins "Forsthaus Rampensau Germany":