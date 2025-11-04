Einzug in die Eskalation
"Forsthaus Rampensau Germany" kehrt zurück: Alle Infos zu Stars und Start der 3. Staffel
Aktualisiert:von Lena Maier
Das Reality-Experiment in der Wildnis geht weiter: "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 13. November 2025 mit Staffel 3 auf Joyn. Neue Paare, neue Konflikte, neue Challenges - und wie immer: keine Rückzugsmöglichkeit. Alle Infos liest du hier.
Start der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"
Keine Privatsphäre. Keine Ausreden. Am 13. November 2025 öffnet das Forsthaus wieder seine Türen und schließt sie direkt hinter einem neuen Cast von Reality-Duos, die sich in der Abgeschiedenheit der Berge beweisen müssen. Wer hält durch, wer eskaliert und wer fliegt?
In Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" leben erneut Promi-Paare auf engstem Raum - mit kaum Privatsphäre, aber jeder Menge Konfliktpotenzial. Ob bei den nervenaufreibenden Spielen oder in der Gruppendynamik: Freundschaften werden auf die Probe gestellt und Allianzen bröckeln schneller als der Handyempfang im Forst.
Kennst du schon das Kult-Format?
Sendetermine von "Forsthaus Rampensau Germany" 2025
Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am Donnerstag, 13. November 2025, kostenfrei auf Joyn. Wer nach dem Auftakt direkt weiterschauen will, kann sich freuen: Die nächsten beiden Folgen stehen sofort als Preview bereit - perfekt für alle, die Lust auf geballten Rampensau-Wahnsinn haben!
Diese Promis sind dabei
Wer wird in diesem Jahr auf Titeljagd in den österreichischen Alpen gehen? Diese neun Promi-Paare sind dabei:
Maurice Dziwak mit Papa Frank
Christo und C-Bas
Marc-Robin Wenz und Henna
Paul Aubster und Oliver Ginkel
Gina Beckmann und Leon-Content
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
