Pikante Fragen Marc-Robin, Henna, Olli & Paul im Sex-Talk bei "Forsthaus Rampensau Germany" Aktualisiert: Vor 39 Minuten von Alina Haidacher

Auf der Alm, da gibt's koa Sünd! Oder etwa doch? Einige Bewohner:innen packen im "Forsthaus Rampensau Germany" über ihre persönlichen Vorlieben im Bett aus.

Nicht miteinander, nur nebeneinander Vor dem eigentlichen Sex-Talk in Folge 2 von "Forsthaus Rampensau Germany" will Tarot-Experte Bernhard von Henna und Olli wissen, woher sich die beiden eigentlich kennen. Die Antwort fällt ehrlich aus: Henna und Olli erklären, dass sie in ihrer letzten Show nicht miteinander geschlafen haben, sondern nur nebeneinander - jeweils mit anderen Partner:innen - "gevögelt" hätten. Ja, richtig verstanden. Heute sind die beiden übrigens gut befreundet. Und eine gute Freundschaft bildet schließlich die Basis für ein offenes Gespräch über Geschlechtsverkehr.

Marc-Robin gesteht: "Ja, ich war schon auf Swinger-Partys" Bernhard sucht das Weite, dafür setzen sich Paul und Marc-Robin zur illustren Runde. Auf einmal nimmt die Unterhaltung nochmals eine scharfe Kurve in eine andere Richtung. Der ehemalige Teilnehmer von "Make Love Fake Love"-Teilnehmer Paul will von Marc-Robin wissen: "Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend!" Und bevor Marc-Robin überhaupt überlegen kann, schiebt Paul schon die nächste Frage nach: "Bist du so ein öffentlicher F*cker?" Hierauf fällt Marc-Robin schneller eine Antwort ein. Der 32-Jährige gibt zu : "Ja, ich war schon auf Swinger-Partys."

Paul mag's analog Swinger-Partys erregen auch Pauls Interesse. Seine sexuelle Fantasie: Orgien wie im alten Rom. Alle Beteiligten sollen dabei Togas tragen und ihren Gelüsten nachgehen. Er erzählt das mit so einer Begeisterung, die vermuten lässt, dass irgendwo in seinem Gepäck bereits eine zusammengerollte Toga liegen könnte.

Laut oder leise? Nachdem Marc-Robin genug preisgegeben hat, schwenkt Paul zu Henna rüber. "Du bist bestimmt so eine Laute, oder?", fragt er die brünette Schönheit. Er erklärt weiter, dass es ja "diese Schreier" gäbe. Freundschaft-Plus-Partner Marc-Robin versucht den Talk über Henna zu deeskalieren: "Nee." Henna ist weniger amused: "Warum redet ihr darüber, wie laut ich beim Sex bin?" Gute Frage. Niemand kennt die Antwort.

Henna macht Schluss mit Sex-Talk Der Sex-Talk wird immer abstruser und man merkt vor allem der einzigen Frau in der Runde an, dass sie langsam genug hat. Mit einem genervten "Alter, reicht doch jetzt mal wieder" beendet Henna das Gespräch. Packt Paul im "Forsthaus Rampensau Germany" bald seine Toga aus? Oder zeigt Marc-Robin, dass er wirklich auf ein Stelldichein in der Öffentlichkeit steht? Das siehst du immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn. Hier kommst du zu allen Sendeterminen und Sendezeiten.