Mitten in den Kärntner Bergen "Forsthaus Rampensau Germany" - Schlafen, wo die Promis wohnen: Hier steht das Forsthaus aus der Sendung Aktualisiert: Vor 10 Minuten von Lena Maier Hast du Lust, selbst mal in die Hütte zu ziehen? Hier erfährst du, wo sie steht. Bild: Joyn/Nadine Rupp

Wer eine ordentliche Reality-Party wie bei "Forsthaus Rampensau Germany" feiern will, braucht natürlich eine geeignete Location. Was bietet sich da besser an als eine einsame Hütte, hoch oben auf den Bergen?

Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" Ab 13. November immer donnerstags kostenlos auf Joyn

Eine Hütte, die Reality standhält Eingefleischte Reality-Fans wissen: Wo Promis wie Cosimo Citiolo, Emmy Russ oder auch Peter Klein und Yvonne Woelke aufeinander treffen, passiert so einiges! Dementsprechend muss die Location - neben dem Komfortfaktor - robust sein und vor allem den Kameras Platz bieten. Diesen Ort haben wir mit einer "geräumigen" Hütte in den Kärntner Bergen in Österreich gefunden. Wie auch beim österreichischen Original, begeben sich unsere Promis auf luftige 1.300 Meter Höhe, um ein für alle Mal zu klären, wer die größte Rampensau Deutschlands 2025 ist.

Ein Forsthaus für Rampensäue Die Hütte selbst befindet sich im österreichischen Kärnten, genauer, im Lavanttal. Die "Dieschger Brentl" liegt einsam umgeben von unberührter Natur, Weiden und Bäumen. Normalerweise lädt dieses Schmuckstück aus einer anderen Zeit zu Erholung, Wandern und Klettern ein. Aber nicht so unsere Promis - normalerweise für maximal zehn Personen ausgelegt, heißt es hier: Kuscheln. Und das auf 150 m² und im Selbstversorgerstil. Geboten sind drei Mehrbetträume, eine Sauna (immerhin), eine Terrasse mit Whirlpool und eine voll ausgestattete Küche.

Fünf-Sterne-Luxus? Fehlanzeige! Besonders viel Luxus gibt es hier also nicht - kochen, putzen, aufräumen und Ordnung halten müssen die Promis selbst. Privat- oder gar Intimsphäre sind natürlich ebenfalls so gut wie nicht vorhanden. Was unseren Couples vielleicht die ein oder andere Entbehrung abverlangt, ist für "Forsthaus Rampensau Germany" der perfekte Ort für feinste Reality-Unterhaltung. "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3 gibt es ab 13. November 2025 jeden Donnerstag in Doppelfolgen auf Joyn. Mit einem Joyn PLUS+ Abo bist du außerdem immer zwei Folgen voraus.