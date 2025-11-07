Verblüffend offenes Statement Vor Start von "Forsthaus Rampensau Germany": Henna und Marc-Robin sorgen für Wirbel - läuft da was? Aktualisiert: Vor 41 Minuten von teleschau "Forsthaus Rampensau Germany" mit Henna und Marc-Robin startet am 13. November auf Joyn. Bild: Joyn/Nadine Rupp

In Kürze steigt auf Joyn die dritte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Schon jetzt werden einige Themen heiß diskutiert, unter anderem das Verhältnis von Henna und Marc-Robin. Läuft da was im Team? Jetzt haben die Reality-Stars ausgepackt.

Ein Techtelmechtel vor Staffelbeginn? Welches Duo wird zur "Rampensau des Jahres" gekürt und streicht 25.000 Euro Preisgeld ein? Ab 13. November versuchen neun Zweier-Teams, sich in der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" den Sieg zu sichern. Ginge es nach der Aufmerksamkeit im Vorfeld, hätten Henna Urrehmann und Marc-Robin Wenz gute Chancen. Denn über die beiden wird gerade viel diskutiert. Im Zentrum steht dabei die Frage: Sind die beiden "nur" ein Team? Oder läuft da was zwischen den beiden Reality-Stars? Im Gespräch mit "Promiflash" wurde das Geheimnis nun gelüftet.

Henna und Marc-Robin: Ja, da läuft was Der "Temptation Island"-Teilnehmer verrät: "Henna und ich kennen uns schon seit Jahren. Wir haben auch, seit wir uns kennen, eigentlich auf locker ein bisschen was, aber jetzt nicht irgendwie auf Ernst oder Verpflichtung." Seit drei Jahren laufe das Ganze, sagt der gelernte Schweißer.

Nein, wir vögeln einfach nur. Marc-Robin

Dann legt Marc-Robin sogar noch kräftig nach. Henna und er seien nämlich vom "Forsthaus Rampensau Germany"-Produktionsteam nach ihrem Beziehungsstatus gefragt worden. "Die Produktion wollte auch extra wissen: 'Datet ihr euch? Habt ihr ernste Absichten oder vögelt ihr halt einfach nur?' Die Antwort war: 'Nein, wir vögeln einfach nur' - das fanden die cool." Ein geschickter Schachzug. Denn nun sind der Karlsruher und die "Are You The One? - Reality Stars In Love"-Teilnehmerin krass im Gespräch - wenn auch nicht nur im Positiven. So muss sich Henna, selbsternannte Feministin, auf Instagram und Co. einiges anhören. "Doppelmoral-Queen" ist einer von mehreren kritischen Kommentaren. Schließlich gilt Marc-Robin nicht gerade als treue Seele, was seine Beziehungen betrifft.

"Forsthaus Rampensau Germany": Henna verdreht digital die Augen In einer Social-Media-Story machte Henna kürzlich klar: "Geht mir einfach alle nicht auf den Sack. Schaut es euch einfach an, ihr werdet dann schon sehen." Ihre Entscheidung, mit ihrem Reality-TV-Kollegen ein Team zu bilden, habe vor allem taktische Gründe. "Ich wollte schon mit ihm [an der Show teilnehmen], weil ich dachte, er wäre gut in den Challenges und so weiter." Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" verspricht also einiges an Spannung und Zündstoff. Ab 13. November um 0 Uhr ist die erste Folge im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar. Danach erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen, die ebenfalls kostenfrei gestreamt werden können. Dann werden wir sehen, ob Hennas Schachzug erfolgversprechend ist. Ihre Authentizität und Marc-Robins unverblümte Klartext-Aussagen machen die beiden auf jeden Fall zu einem besonderen Paar. Zumindest für die Show.