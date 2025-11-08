Wildwechsel in den Reality-Alpen
Wann läuft "Forsthaus Rampensau Germany" 2025? Sämtliche Sendetermine und Streaming-Infos
Aktualisiert:von Lena Maier
Ab Donnerstag, 13. November 2025, beginnt die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten, kostenlosem Streaming und exklusiver Preview auf Joyn findest du hier.
Kennst du schon das Kult-Format?
Wildwechsel in den Alpen: Start der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"
Ab Donnerstag, 13. November, wird wieder um Stockbetten gefeilscht, ums Absägen gebangt und das Promi-Revier markiert: Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet auf Joyn. Neben den bekannten Reality-Rudeltieren Eva Benetatou und Walentina Doronina treten diesmal unter anderem Dschungelcamper Maurice Dziwak mit Reality-Frischling Papa Frank und "Promi Big Brother"-Siegerin 2023 Yeliz Koc mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse an.
Wer mit wem? Diese neun Promi-Paare ziehen ab 13. November ins "Forsthaus Rampensau Germany":
Sendetermine: Kostenloses Streaming auf Joyn
Die ersten drei Folgen der dritten Staffel sind ab Donnerstag, 13. November, um 0 Uhr kostenlos auf Joyn verfügbar. Danach erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen, die ebenfalls kostenfrei gestreamt werden können. So können Fans der Reality-Show jede Woche live am wilden Treiben im Forsthaus teilhaben.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
