Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview in Folge 1 von "Forsthaus Rampensau Germany".

Eigentlich hätten Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht zusammen ins "Forsthaus Rampensau Germany" ziehen sollen. Das ist nicht passiert. Dafür sorgen sie jetzt wegen eines möglichen Liebescomebacks für Aufsehen!

Reality-Check bei Jimi Blue: Haft statt Forsthaus Diese Nachricht ließ die Herzen aller Fans höher schlagen: Jimi Blue Ochsenknecht soll mit seiner Ex Yeliz Koc ins "Forsthaus Rampensau Germany" ziehen. Doch statt ins Forsthaus ging es für den 33-Jährigen erst einmal in die Auslieferungshaft - wegen einer offenen Hotelrechnung aus dem Jahr 2021. Bis zum Schluss hoffte Yeliz, dass ihr Ex sie doch in die Show begleiten würde. Dafür beglich sie sogar seine Schulden. Leider halfen all ihre Mühen nichts. Glücklicherweise sprang Yeliz' "Promi Big Brother"-Freundin Dilara Kruse spontan als neue Teampartnerin ein.

Rosenkrieg und Kontaktabbruch Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Yeliz und Jimi nach ihrer turbulenten Vergangenheit zusammen ins "Forsthaus Rampensau Germany" ziehen wollten? Ein Rückblick in Kurzfassung: Die beiden waren vor Jahren ein Paar, Yeliz wurde schwanger, sie trennten sich jedoch noch vor der Geburt ihrer Tochter Snow. "Die Wege sind zwischendrin leider ein bisschen auseinandergegangen", erzählt Jimi in der Interview-Folge von "Forsthaus Rampensau Germany". Was nach einer ganz normalen Trennung klingt, war tatsächlich ein echter Rosenkrieg. Öffentliche Anschuldigungen, verletzende Worte, Funkstille. "Das war nicht nur ein kleiner Streit, da sind krasse Dinge gesagt worden", resümiert Yeliz die Geschehnisse.

Versöhnung aus Nettigkeit? Ochsenknecht-Spross Jimi scheint inzwischen versöhnlich zu sein. Nach einer schwierigen Zeit habe er vieles aufgearbeitet und sich letztendlich dazu entschlossen, wieder Kontakt zu seiner Ex und seiner Tochter aufzunehmen. "Ich habe alles abgeblockt und musste viel an mir arbeiten. Die letzten ein, zwei Jahre habe ich genutzt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht versuche ich es nochmal", sagt der gebürtige Münchner. Yeliz reagiert auf diese Aussage im Interview gewohnt schlagfertig. Auf die Frage, warum sie Jimi wieder in ihr Leben lässt, meint sie trocken:

Weil ich so nett bin. Yeliz Koc über ihre Versöhnung mit Jimi Blue

Co-Parenting statt Liebescomeback - oder? Zwischen den ehemaligen Streithähnen scheint wieder eine gewisse Vertrautheit aufzuflammen. Wenn sie über Tochter Snow sprechen oder sich necken, wirkt die frühere Anspannung fast vergessen. Wie steht es nun wirklich um ihre Gefühle? Auf die Frage, ob es eine Chance auf ein Liebescomeback gibt, sind sich beide zunächst einig. "Nee", sagen Yeliz und Jimi fast gleichzeitig. Doch dann folgt das, was Fans hellhörig werden lässt. "Jimi würde bestimmt", wirft Yeliz mit einem spitzbübischen Grinsen ein. Besagter Jimi seufzt nur theatralisch und weicht der Frage aus. Kein klares Nein. Für seine Ex scheint ein Aufwärmen der Beziehung jedoch aktuell keine Option zu sein.

Gemeinsame Verantwortung für Töchterchen Snow Ob es nun wieder Liebe ist oder nicht - klar ist, dass sich das Verhältnis zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht endlich entspannt hat. Die beiden teilen immerhin die Verantwortung für ihre Tochter Snow und pflegen inzwischen auch wieder einen respektvollen Umgang miteinander. Jimi sieht seine Tochter einmal im Monat. Und vielleicht zieht der 33-Jährige ja doch noch ins "Forsthaus Rampensau Germany" und ersetzt somit wortwörtlich seinen Ersatz Dilara Kruse. Die Nähe im Forsthaus würde die Chancen auf ein Liebescomeback vielleicht sogar erhöhen. Was Yeliz in den österreichischen Bergen erlebt, siehst du immer donnerstags in zwei neuen Folgen auf Joyn. Hier findest du alle Sendetermine und Sendezeiten von "Forsthaus Rampensau Germany" in der Übersicht.